Мобілізація у 2025. Хто отримає повістку в першу чергу, перелік

Деякі можуть служити лише на добровільній засаді

В Україні продовжує дію воєнний стан, який буде чинним і у січні 2025 року. Усі військовозобов'язані можуть отримати повістку від співробітників територіальних центрів комплектування (ТЦК).

"Телеграф" розповість про те, кого першочергово можуть призвати у січні. Зауважимо, що мобілізації в Україні підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років.

Проте у першу чергу вручити повістку можуть:

придатним та обмежено придатним, віком від 25 до 60 років з досвідом військової служби або без нього;

придатним та обмежено придатним у віці від 18 до 25 років, якщо вони перебувають у запасі або резерві після строкової служби, навчання у ВНЗ чи військовій кафедрі;

придатним та обмежено придатним чоловікам від 18 до 60 років – за контрактом;

знятим з військового обліку чоловікам віком до 60 років;

виключеним з військового обліку від 18 до 60 років, якщо вони не мають права на відстрочку та не скоїли тяжкий злочин.

Наголосимо, що особи віком від 18 до 25 років, які ще не служили, можуть вступити до лав ЗСУ, підписавши контракт. Обов'язковому призову підлягають військовозобов'язані старше 25 років.

Нагадаємо, у Верховній Раді вважають потрібним викорінити "бусифікацію" та не знижувати мобілізаційний вік.

Раніше "Телеграф" розповідав, як військовим отримати звільнення через стан здоров’я.