В Польше украинцам стали приходить повестки. О чем идет речь (фото)

Мужчинам угрожают экстрадицией

В Польше украинским мужчинам стали рассылать письма о призыве на службу в Вооруженные силы Украины. Однако эти сообщения оказались фейковыми.

Об этом сообщило польское Управление по миграции. В этих письмах от имени ведомства украинцев призывают проходить военную службу, а в случае отказа угрожают юридической ответственностью и экстрадицией.

"В связи с полученными сообщениями о фальшивых письмах гражданам Украины, Управление по делам иностранцев заявляет, что не является автором призывов на военную службу. Речь идет о письмах, авторы которых выдают себя за Управление по делам иностранцев. Они призывают граждан Украины проходить военную службу, угрожая юридической ответственностью и экстрадицией", — говорится в сообщении.

Напомним, в Министерстве иностранных дел опровергли информацию испанского издания El Pais о попытках Украины вернуть беженцев из ЕС. СМИ утверждает, что Киев якобы требует прекращения помощи беженцам и предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста.

Ранее вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышов сообщил, что около половины мужчин, которые находятся за границей, готовы вернуться в Украину еще до завершения войны. Главной причиной их невозврата является не война, а опасения относительно возможной мобилизации. По его словам, 50% мужчин призывного возраста согласны на возвращение, но только при решении вопросов с бронированием.