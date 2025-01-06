Перші гривні, яких ми так і не побачили, та купюри-рекордсменки: історія становлення української валюти

Перший ескізний ряд національної валюти передбачав банкноти номіналом від 1 до 200 гривень

У 1992 році, після проголошення незалежності України, розпочався важливий процес створення національної валюти. Цей крок став необхідним для забезпечення економічної автономії країни, що виникла внаслідок розпаду Радянського Союзу.

Початковий ескізний ряд банкнот передбачав номінали від 1 до 200 гривень, проте в обіг потрапили лише банкноти номіналом від 1 до 20 гривень. Банкноти номіналами 50 і 100 гривень були виготовлені, але не були введені в обіг, а ескіз проєкту 200-гривневої банкноти взагалі залишився нереалізованим.

Історичний контекст

Після розпаду Радянського Союзу у серпні 1991 року Україні знадобилася власна грошова одиниця. У січні 1992 року в обіг ввели купоно-карбованці як тимчасову валюту. Ця валюта зазнала значних труднощів через гіперінфляцію, що спонукало до запровадження гривні. Важливо зазначити, що у період з 1992 по 1994 роки купоно-карбованець став основним засобом платежу, але його вартість стрімко знижувалася через економічну кризу.

Введення гривні

Гривня була офіційно введена в обіг у вересні 1996 року, замінивши купоно-карбованці. Перші банкноти гривні включали номінали 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень. Однак на момент введення в обіг банкноти номіналами 50 і 100 гривень не стали доступними для населення.

50 та 100 гривень першого покоління

Банкноти та їх еволюція

З моменту введення гривні було виготовлено кілька поколінь банкнот. Перші банкноти швидко зношувалися і не мали достатнього захисту від підробок. У результаті Національний банк України почав випускати нові банкноти з покращеними захисними елементами. Зокрема, нові версії банкнот містили вдосконалені голограми та водяні знаки.

Законність та вилучення

Банкноти номіналом до 20 гривень першого покоління залишалися законним платіжним засобом до 1 жовтня 2020 року, коли Національний банк оголосив про вилучення старих банкнот з обігу для поліпшення організації готівкового обігу. Це рішення стало частиною ширшої політики модернізації грошового обігу в Україні.

Отже, історія української гривні є відображенням економічних змін та адаптації країни до нових умов після здобуття незалежності. Гривня стала символом національної гідності та економічної самостійності України, а її дизайн відображає культурну спадщину та історію народу.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто насправді зображений на банкноті в 10 гривень. Адже портрет Мазепи на купюрі викликав дискусії серед істориків.