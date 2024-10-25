Вчений зі світовим ім'ям, але… Відомий історик пояснив, чому Вернадському не місце на купюрі в 1000 гривень

Вернадський був першим президентом української академії наук, але українцем не почувався

Вибір деяких вітчизняних історичних діячів для зображення на українських банкнотах викликає запитання. Особливо це стосується персони Володимира Вернадського, чий портрет з 25 жовтня 2019 року і до сьогодні розміщено на купюрі номіналом у 1000 гривень.

Про це "Телеграфу" розповів популярний блогер, співавтор YouTube-каналів "Історія Без Міфів" та "10 запитань історику", кандидат історичних наук Владлен Мараєв.

Більше відповідей історика читайте в третій частині інтерв’ю: "Київ — нещасне місто": Владлен Мараєв про історичну пам’ять, українізацію і ТОП-5 видатних особистостей".

— Коли це зробили (портрет Вернадського розмістили на найбільшому номіналі українських банкнот. — Ред.), не скажу, що я був захоплений. Не думаю, що Вернадський того вартий. Так, звичайно і безперечно, він вчений зі світовим ім'ям. Але особливої симпатії до України (української державності), як відомо, у нього не було, — каже історик.

Він зауважив, що хоча Вернадський і був першим президентом української академії наук, відомо, що він відверто симпатизував російським білогвардійцям, а потім залишився працювати в СССР і активно виправдовував сталінську політику.

— У 1939 році, коли відбулося вторгнення на захід України і Білорусі, він писав, що політика Сталіна, на його думку, правильна, що це руська політика. Очевидно, що він насамперед ідентифікував себе як російського вченого. Не так українського, як російського. Тому питання по ньому однозначно суперечливе, — каже Владлен Мараєв.

Нагадаємо, саме на честь академіка Вернадського названо українську станцію в Антарктиді, де наші полярники зустрічають неочікуваних гостей.