Не той гетьман: хто насправді зображений на банкноті в 10 гривень (фото)

Історія дизайну української гривні налічує чотири масштабні зміни за часи незалежності, проте найцікавішою залишається плутанина з портретом Івана Мазепи на 10-гривневій купюрі

За всю історію незалежності України, дизайн паперових грошей змінювався чотири рази, відображаючи не лише економічні, але й культурні та політичні трансформації в країні. Перші банкноти гривні були введені в обіг 2 вересня 1996 року, замінивши купоно-карбованці, які зазнали значної інфляції та втратили свою цінність.

Вони мали номінали 1, 2, 5, 10 та 20 гривень. Ці банкноти були розроблені як тимчасове рішення, що дозволило зекономити на виготовленні, але в результаті вони швидко зношувалися та не мали належного захисту.

Перші банкноти та їх особливості

Перші сучасні банкноти гривні були надруковані за ескізами українських художників Василя Лопати та Бориса Максимова у 1992 році. Вони включали номінали навіть більші номінали, такі як 50 і 100 гривень, які потрапили в обіг. Банкноти мали простий дизайн і були виготовлені з паперу без достатніх елементів захисту.

Сучасний дизайн та захист

Остання зміна дизайну українських банкнот відбулася у 2015 році. Наприклад, банкнота номіналом 10 гривень має портрет Івана Мазепи на лицьовій стороні та зображення Успенського собору на зворотній. Також сучасні банкноти містять новітні елементи захисту, такі як водяні знаки та захисні стрічки, що робить їх більш стійкими до підробок.

10 гривень (банкнота 2015 року)

Зображення Івана Мазепи

Одних з найпомітніших змін у дизайні зазнало саме зображення гетьмана Мазепи на банкноті номіналом 10 гривень. Портрет Мазепи на сучасній купюрі викликав дискусії серед істориків. Дехто з них вважають, що перше зображення гетьмана було неправдивим.

10 гривень (банкнота 1992 року)

Простими словами, його переплутали з наступником — Пилипом Орликом. Дослідник Сергій Павленко стверджує, що більшість відомих зображень Мазепи є фальшивими, і закликає до перегляду дизайну банкнот відповідно до нових історичних досліджень.

Пилип Орлик

"Сучасники бачили гетьмана невисоким на зріст, худорлявим, довголицим, з білими кучерями на голові, з довгими обвислими вусами, тонкими білими руками та бородою", — так коротко описує українського гетьмана чернігівський історик.

Брати художники Олександр та Сергій Харуки запропонували кілька варіантів портретів гетьмана Мазепи. Серед них випадково потрапив портрет Орлика. Оскільки достеменно невідомо, як виглядав Мазепа, затвердили Орлика.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому зникли бороди на княжих портретах. Історики помітили невтішну тенденцію у змінах дизайну гривні.