"Вьюги" в Україні немає. Як це правильно сказати українською мовою
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Вивчайте українську разом з "Телеграфом"
В Україні триває зима, хоч вона і тепла, проте погіршення погоди можна очікувати будь-якої миті. А більшість людей, які переходять на українську мову і досі вживають російська слова, серед них "вьюга".
"Телеграф" розповість, як українською буде це слово. А також, що воно означає.
Російське слово "вьюга" має в українській мові кілька відповідників. Російсько-український академічний словник описує це так: "хуртовина", "заметіль", "віхола", "завірюха", "метелиця", "хуга", "сніговий".
Найпоширеніші варіанти та їх вживання:
- Хуртовина — найбільше уживане слово, яке позначає сильний вітер зі снігом Приклад: "Через сильну хуртовину видимість на дорогах була майже нульовою".
- Заметіль — сильний вітер зі снігом, що створює замети Приклад: "Заметіль намела величезні кучугури снігу біля будинку".
- Віхола — потужний вітер, що кружляє зі снігом Приклад: "Надворі розгулялася люта віхола, краще залишитися вдома".
- Завірюха — сильний вітер зі снігом, що крутиться Приклад: "У горах почалася справжня завірюха".
- Метелиця — легший варіант негоди, часто вживається в народній творчості Приклад: "За вікном кружляла біла метелиця".
У розмовній мові спробували "хуртовину" та "заметіль", тоді як "віхола" та "хуга" більш характерні для художньої літератури та поезії.
А що краще використовувати в конкретній ситуації? Все залежить від контексту. Для прогнозу погоди: хуртовина. Для художніх текстів: віхола, завірюха. Для народних пісень: метелиця. Для поезії: будь-який варіант, залежно від ритму та настрою вірша.
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