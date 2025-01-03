"Вьюги" в Україні немає. Як це правильно сказати українською мовою

Вивчайте українську разом з "Телеграфом"

В Україні триває зима, хоч вона і тепла, проте погіршення погоди можна очікувати будь-якої миті. А більшість людей, які переходять на українську мову і досі вживають російська слова, серед них "вьюга".

"Телеграф" розповість, як українською буде це слово. А також, що воно означає.

Російське слово "вьюга" має в українській мові кілька відповідників. Російсько-український академічний словник описує це так: "хуртовина", "заметіль", "віхола", "завірюха", "метелиця", "хуга", "сніговий".

Найпоширеніші варіанти та їх вживання:

Хуртовина — найбільше уживане слово, яке позначає сильний вітер зі снігом Приклад: "Через сильну хуртовину видимість на дорогах була майже нульовою".

— найбільше уживане слово, яке позначає сильний вітер зі снігом Приклад: "Через сильну хуртовину видимість на дорогах була майже нульовою". Заметіль — сильний вітер зі снігом, що створює замети Приклад: "Заметіль намела величезні кучугури снігу біля будинку".

— сильний вітер зі снігом, що створює замети Приклад: "Заметіль намела величезні кучугури снігу біля будинку". Віхола — потужний вітер, що кружляє зі снігом Приклад: "Надворі розгулялася люта віхола, краще залишитися вдома".

— потужний вітер, що кружляє зі снігом Приклад: "Надворі розгулялася люта віхола, краще залишитися вдома". Завірюха — сильний вітер зі снігом, що крутиться Приклад: "У горах почалася справжня завірюха".

— сильний вітер зі снігом, що крутиться Приклад: "У горах почалася справжня завірюха". Метелиця — легший варіант негоди, часто вживається в народній творчості Приклад: "За вікном кружляла біла метелиця".

У розмовній мові спробували "хуртовину" та "заметіль", тоді як "віхола" та "хуга" більш характерні для художньої літератури та поезії.

А що краще використовувати в конкретній ситуації? Все залежить від контексту. Для прогнозу погоди: хуртовина. Для художніх текстів: віхола, завірюха. Для народних пісень: метелиця. Для поезії: будь-який варіант, залежно від ритму та настрою вірша.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською мовою назвати зимового птаха "снегирь".