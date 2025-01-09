Перебування за кордоном та отримання житлової субсидії. Як її не втратити

Одержувачі субсидії зобов’язані інформувати Пенсійний фонд України про перебування члена домогосподарства за кордоном понад 60 днів

Українці, які подають заявки на житлову субсидію у 2025 році, повинні уважно вказувати інформацію про членів свого домогосподарства. Це стосується ситуацій, коли хтось із родини перебуває за кордоном тривалий час.

Щоб отримувати субсидію, потрібно дотримуватись встановлених правил. У разі їх порушення субсидію можуть скасувати, повідомляє ПФУ.

Якщо член домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів, при розрахунку субсидії:

Його доходи не враховуються.

Його не включають до складу домогосподарства.

Соціальні норми житла та комунальних послуг на таку особу не розраховуються.

Таким чином, субсидія призначається без урахування особи, яка проживає за межами країни. Порушення цих правил може призвести до скасування субсидії та необхідності повернення надмірно отриманих коштів.

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Одержувачі субсидії зобов’язані інформувати Пенсійний фонд України про перебування члена домогосподарства за кордоном понад 60 днів. Це потрібно зробити протягом 30 днів із моменту настання факту. У разі недотримання цього правила передбачені такі наслідки:

Припинення виплати субсидії.

Вимога повернення надмірно виплачених коштів.

Для повторного отримання субсидії потрібно буде подати нову заяву, яку розглянуть лише з початку наступного опалювального або неопалювального сезону.

Раніше "Телеграф" писав, що субсидію на дрова та інше тверде та рідке пічне паливо продовжать надавати і в 2025 році. Очікується, що в зимовий період виплатою можуть скористатися 470 тисяч домогосподарств.