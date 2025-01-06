Деяким з українців передбачено гроші до дня народження: де можна подати заяву

З нагоди дня народження жителі Івано-Франківської громади розраховують на виплати з міського бюджету

Жителі Івано-Франківської громади розраховують на виплати до дня свого народження, однак їх зможуть отримати лише деякі категорії українців.

Аби отримати грошове нарахування з міського бюджету, особам, що мають право на нього, необхідно звернутись до ЦНАПу або подати заявку онлайн. Про це розповів міський голова Руслан Марцінків.

Так, для 457 дітей військових затвердили виплати до Дня народження на суму 479 000 гривень. У 2024 році такі виплати затвердили для 1929 дітей на загальну суму 1 846 500 гривень.

Водночас на таку виплату мають право особи "золотого віку" (від 70 років). У поточному році допомогу на загальну суму в 1 627 500 гривень виділили для 2893 жителів. Минулого року такі виплати затвердили для 16 519 людей на суму 9 393 000 гривень.

Крім того, допомогу отримають особи з інвалідністю І та II груп. Наразі таке нарахування здійснять для 427 осіб. Торік такі виплати затвердили для 2126 жителів на суму 1 063 000 гривень.

Для того, аби отримати таку виплату, потрібно подати заяву в будь-яке відділення ЦНАПу громади. Написати заяву також можна онлайн на сайті у розділі "Сервіси", пояснив мер.

Список необхідних документів:

Для оформлення нарахування, заявнику необхідно подати:

копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію довідки внутрішньо переміщеної особи (при зверненні цієї категорії осіб);

реквізити рахунку, відкритого в банку;

копію довідки МСЕК (для осіб з інвалідністю І чи II групи).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може отримати майже 11 тисяч гривень грошової допомоги у 2025 році.