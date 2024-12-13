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"Тисяча Зеленського": в Мінекономіки роз'яснили, до якого числа можна оформити виплату

Автор
Антон Корж
Дата публікації
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Автор
"Тисячу Зеленського" оформили вже понад 6,3 млн українців Новина оновлена 13 грудня 2024, 01:08
"Тисячу Зеленського" оформили вже понад 6,3 млн українців. Фото фото з відкритих джерел

До 28 лютого 2025 року можна буде подати заявку на виплату та отримати гроші

В Україні продовжують виплачувати допомогу від держави у розмірі 1000 гривень, яка надається у рамках програми "Зимова єПідтримка". Оформити її можна буде до кінця зими, а виплачується допомога протягом 10 робочих днів з моменту оформлення.

Про це сказала заступниця міністра економіки України Надія Бігун в ефірі "Українського радіо". За її словами, за перші 10 днів роботи програми було отримано 6 340 758 заявок на отримання державної допомоги в 1000 гривень.

"З них 1,6 млн – це заявки на дітей, а 1,9 млн – це виплати, які відбуватимуться через "Укрпошту". Ці виплати не потребують заявки, а відбуваються за тим переліком, що наданий Мінсоцполітики: пенсіонери, які отримують пенсію через "Укрпошту", та люди з інвалідністю І, ІІ групи, які отримують державну допомогу. А для територій, де відбуваються активні бойові дії, це будь-які категорії громадян, які отримують соціальні виплати через "Укрпошту". Ці люди зможуть за допомогою 1000 грн заплатити за комунальні послуги або купити продукти українського виробництва", – розповіла вона.

Бігун зазначила, що основним каналом подання заявок був та залишається додаток "Дія". З 10 грудня запрацювали банки-партнери програми, і тепер громадяни віком 65+, які не мають "Дії", можуть оформити заявку через відділення банку. Ведеться робота над розширенням списку банків-партнерів. Заявки на виплату через усі канали будуть прийматися до кінця зими.

"Окрім людей літнього віку, через банки зможуть подати заявку люди, які з релігійних міркувань не мають індивідуального податкового номера. Заявку можна подати до 28 лютого 2025 року, тобто до кінця зими. А виплата відбуватиметься від моменту подання заявки протягом 10 робочих днів", – додала чиновниця.

Нагадаємо, раніше люди по-різному відреагували на ініціативу глави держави щодо роздачі тисяч гривень. Реакцію українців ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" за посиланням.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще програми підтримки анонсував Зеленський та кому вони будуть доступні.

Теги:
#Мінекономіки #Тисяча #Тисяча гривень #Мінекономіки України #Тисяча Зеленського