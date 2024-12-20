Залишилось 10 днів, щоб отримати цей вид субсидії

Субсидія на пічне паливо надається за заявою громадян

Субсидія на дрова — один з видів державної підтримки. Вона надається тільки тим домогосподарствам, що потребують палива для пічного опалення і не мають інших альтернатив. Можна претендувати не тільки на допомогу з дровами, а й з рідким пічним паливом.

Такий вид житлової субсидії призначається раз на рік. Для цього надається заява та декларація до Пенсійного фонду. При визначенні суми субсидії враховуються доходи за попередній календарний рік.

Максимальні суми субсидій

16 234 гривні на рік — це максимальний розмір субсидії для однієї родини, яка використовує дрова для опалення.

Для вразливих категорій надають додаткову підтримку, що виплачується раз на сезон. Загальна сума може досягти 21 тисяч грн. Розмір підтримки враховують індивідуально, вона надається без додаткового запиту.

Хто може претендувати на виплату субсидії

На державну допомогу з пічним опаленням можуть претендувати тільки ті домогосподарства, де немає центрального, газового або електричного опалення. Отримати субсидію можуть такі області:

Харківська

Донецька

Миколаївська

Дніпропетровська

Чернігівська

Сумська

Запорізька

Херсонська

Луганська.

Раніше "Телеграф" розповідав про нюанси отримання субсидії для тих, хто орендує нерухомість. В одному з випадків договір оренди не потрібен.