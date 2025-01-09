Пребывание за границей и получение жилищной субсидии. Как ее не потерять
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Получатели субсидии обязаны информировать Пенсионный фонд Украины о пребывании члена домохозяйства за границей более 60 дней
Украинцы, подающие заявки на жилищную субсидию в 2025 году, должны внимательно указывать информацию о членах своего домохозяйства. Это касается ситуаций, когда кто-то из семьи находится за границей длительное время.
Чтобы получать субсидию, необходимо соблюдать установленные правила. В случае их нарушения субсидию могут быть отменены, сообщает ПФУ.
Если член домохозяйства находится за границей более 60 дней, при расчете субсидии:
- Его доходы не учитываются.
- Его не включают в состав домохозяйства.
- Социальные нормы жилья и коммунальных услуг на такое лицо не рассчитываются.
Таким образом, субсидия назначается без учета проживающего за пределами страны лица. Нарушение этих правил может привести к отмене субсидии и необходимости возвращения излишне полученных средств.
Что будет, если не сообщить о выезде родственника за границу
Получатели субсидии обязаны информировать Пенсионный фонд Украины о пребывании члена домохозяйства за границей более 60 дней. Это нужно сделать в течение 30 дней с момента наступления факта. В случае несоблюдения этого правила предусмотрены следующие последствия:
- Прекращение выплаты субсидии.
- Требование возврата излишне выплаченных средств.
- Для повторного получения субсидии нужно будет подать новое заявление, которое будет рассмотрено только с начала следующего отопительного или неотапливаемого сезона.
Ранее Телеграф писал, что субсидию на дрова и другое твердое и жидкое печное топливо продолжат предоставлять и в 2025 году. Ожидается, что в зимний период выплатой могут воспользоваться 470 тысяч домохозяйств.