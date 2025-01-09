Трамп скасує "Рамштайн"? Чого очікувати Україні від першого засідання року

Прихід нової адміністрації у США супроводжуватиметься змінами

Майбутнє засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" 9 січня буде знаковим. І це не тільки через визначення вектора військової підтримки до 2027 року.

Як зазначив "Телеграфу" Ігор Романенко, засновник Благодійного Фонду Закриймо небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, це засідання цілком може стати останнім у звичному для суспільства форматі.

"Безумовно, воно (засідання "Рамштайну" — ред.) є знаковим. Крім того, ми ж розуміємо, що відбуваються зміни, тобто лідерство по Рамштайну міняється. І не тільки представників від старої адміністрації Джо Байдена, зокрема міністр оборони Остін Ллойд", — каже Романенко.

Він наголошує, що навряд чи майбутній президент США Дональд Трамп та його нова адміністрація братимуть учать у наступному "Рамштайні", його в принципі може не бути. Адже прихід нової адміністрації у США може супроводжуватись змінами навіть в НАТО, у форматі підтримки України.

"Тому Європа, представники країн, які входять в НАТО, по-своєму до цього готувалися і переформатовували лідерство в цьому на європейський лад. Важливо подивитися наскільки це дійсно буде мати місце і наскільки це буде ефективно. Адже посил Трампа стосовно того, що він відноситься до Путіна з "поніманієм", — це не найкращий сигнал", — пояснює генерал-лейтенант.

Романенко додає, що вже зараз ЗМІ розносять наративи Трампа, які можуть і не бути правдою, але загальний їх сенс зрозумілий. І тому це засідання "Рамштайну" 9 січня має велике значення для України.

"Ми знаємо про важкий стан справ у нас на фронті, де наші сили оборони щодня воюють. Тому воєнно-політичне керівництво України прагне загострити увагу наших союзників, партнерів на цей стан і переформатувати ці погляди на збільшення інтенсифікацію підтримки. Адже за першим пунктом стратегічної оборонної операції сил оборони України потрібно зупинити ворога, а потенціалу для цього не вистачає", — каже Романенко.

Він наголошує, що на цьому "Рамштайні" Україна прагне отримати якмога більше підтримки. Звісно, тут і виникає питання щодо мобілізації, формування резервів та комплектування бригад, на чому у США неодноразово акцентували.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки допомоги партнери передали Україні через "Рамштайн".