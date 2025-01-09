У Трампа карт-бланш, але…Чого очікувати Україні від нового Конгресу США

Республіканська партія має більшість у Конгресі, але не все так просто.

У січні стало до роботи 119-те скликання Конгресу США — федерального законодавчого органу Штатів. Контроль над обома палатами Конгресу — Палатою представників та Сенатом — отримала Республіканська партія, що забезпечує обраному президенту Дональду Трампу підґрунтя для реалізації передвиборчих обіцянок.

Та чи збережеться двопартійна підтримка України з боку американських конгресменів — аналізує "Телеграф".

Чому Конгрес США важливий

Від нього напряму залежить майбутня підтримка України з боку США. Нагадаємо, у 2024 році законопроєкт про додаткову допомогу для Києва на $61 млрд став заручником внутрішньополітичних баталій і був проголосований Палатою представників після семи місяців затягувань.

Через застопорені пакети військової допомоги ЗСУ стикнулися з браком боєприпасів, що на той час значно ускладнювало протистояння "м’ясним атакам" армії РФ. У лютому 2024 року військовим довелося відступити з Авдіївки на Донеччині, що врешті відкрило росіянам можливість для наступу на Покровську агломерацію.

Утім досі не всі кошти згаданого фінансування були використані. В адміністрації Джо Байдена обіцяли, що ухвалюватимуть пакети допомоги до кінця каденції чинної адміністрації. Так, в останні дні минулого року Пентагон оголосив про новий пакет на майже $2,5 млрд, який передбачає як негайні можливості для використання на полі бою, так і довгострокові постачання систем ППО, артилерії та інших критично важливих систем озброєння.

Та все одно залишається значний обсяг коштів, які Байден досі не використав. Йдеться про програму президентських повноважень (PDA), що дозволяє Вашингтону надсилати Києву озброєння негайно і напряму зі складів. Якщо чинна адміністрація не встигне використати близько $4,3 млрд до 20 січня, вони перейдуть у "спадок" Дональду Трампу. Як використовуватиме їх він — складно спрогнозувати.

Крім того, на 2025 рік закладено $300 мільйонів на "Ініціативу підтримки України у сфері безпеки". За таким механізмом кошти здебільшого витрачаються на закупівлю нової зброї й залишаються в США — у питанні обсягів та строків усе залежить від того, що є на складах американських виробників.

Утім, повернемося до ролі Конгресу. Аби Україна отримала ту чи іншу додаткову допомогу надалі, потребуватиметься схвалення фінансування конгресменами. І тут усе залежатиме від настроїв Трампа, за якими послідує більшість республіканців. До прикладу, спікер Палати представників Майк Джонсон вже пообіцяв "взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача [Трампа]" в українському питанні.

У минулому соратники політика нарікали, що неможливо "безкінечно підтримувати" Україну, а він сам називав президента України Володимира Зеленського "найкращим продавцем в історії", який щоразу їде зі Штатів "з 60 мільярдами доларів". В інтерв’ю ЗМІ Дональд Трамп відкрито припустив, що Україна за його президентства отримуватиме менше допомоги.

За прогнозами українських урядовців, Україна має зброю та фінансування, щоб тримати оборону "принаймні протягом першої половини 2025 року". Очевидно, що впоратися без стабільної підтримки Штатів як ключового союзника нам надалі буде надзвичайно складно. Володимир Зеленський зазначав, що майбутні рішення Конгресу "можуть зіграти вирішальну роль у встановленні справжнього та тривалого миру".

Новий склад Палати представників

У Палаті представників республіканці зберегли більшість та мають перевагу у 219 місць проти 215 в демократів. Утім, це найменша чисельна перевага республіканської більшості за останні 100 років.

Майк Джонсон. Фото: Getty Images

І партія вже зіткнулася з першим "випробуванням на єдність" під час голосування щодо переобрання Майка Джонсона на посаді спікера Палати представників. Його кандидатуру схвалили з другого разу після прямого лобіювання з боку Трампа, який нібито телефонував республіканцям, щоб переконати їх підтримати Джонсона.

Завзятий консерватор, юрист за фахом Майк Джонсон давно входить до близького оточення обраного президента США. Він був представником групи захисту Трампа на слуханнях про його імпічмент 2019 року. Коли республіканець програв вибори у 2020-му, Майк Джонсон склав петицію до Верховного суду з вимогою скасувати результати волевиявлення, адже був переконаний у несправедливості.

Під час згаданого вище голосування за фінансування для України Джонсон мало не втратив посаду, об’єднавшись із демократами та виступивши проти радикального MAGA-крила власної партії.

"Рішення Джонсона ризикнути постом спікера, щоб проштовхнути через Палату представників законопроєкт про допомогу… стало кульмінацією його надзвичайної особистої та політичної еволюції", — стверджувало видання The New York Times.

"Історія судить нас за те, що ми робимо, — сказав він тоді журналістам. — Зараз критичний час. Я міг прийняти егоїстичне рішення і зробити щось інше. Але я роблю тут те, що вважаю правильним. Я вважаю, що надання військової допомоги Україні зараз є критично важливим".

Нині Джонсон має повну підтримку обраного президента США. Трамп описував його як "хорошу, працьовиту, релігійну людину", додавши, що конгресмен-республіканець з Луїзіани "зробить правильні речі".

Джонсон — серед тих, хто вірить, що Трампу вдасться швидко "покласти край" війні в Україні, і що необхідності у схваленні подальшої допомоги Києву не буде.

Що стосується інших призначень у Палаті, то лідером республіканської більшості переобрано Стівена Скаліза, представника Луїзіани. 2022 року він висловлював занепокоєння через прозорість використання грошей американських платників податків в Україні.

"Є занепокоєння, що гроші не йдуть туди, куди мають. Будь-які кошти платників податків, що йдуть будь-куди, хай то буде всередині країни чи за кордон, повинні підлягати перевірці", — казав Скаліз. Утім 2024 року політик все ж підтримав виділення додаткових коштів для України.

Демократи так само переобрали свого партійного лідера — конгресмена від Нью-Йорка Гакіма Джеффріса.

"Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться вплутуватися в конфлікт — не просто нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями", — казав свого часу Джеффріс.

Окремо увагу варто звернути на керівництво комітетів Палати представників, які відповідають за розгляд законопроєктів та питань у межах своєї юрисдикції. Так, комітет із закордонних справ замість Майкла Маккола очолив конгресмен-республіканець від Флориди Брайан Маст.

Брайан Маст. Фото: Гарвард

Він понад 12 років прослужив в армії США, отримав "Пурпурове серце" та інші відзнаки.

"Одним із ключових повноважень голови комітету є перегляд продажу американської зброї іноземним державам і можливість накладати вето на такі угоди…

До основних питань, які стоятимуть перед головою комітету, належать зусилля Трампа щодо встановлення перемир’я між Росією та Україною; підтримка Ізраїлю та звільнення американських заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу в секторі Гази; шокуюче усунення сирійського президента Башара Асада від влади та протидія загрозам Китаю щодо інтересів безпеки США", — пише The Hill.

Примітно, що у квітні 2024 року Маст голосував проти законопроєкту щодо додаткових фінансів для України, аргументувавши це так: "Європа має всі необхідні кошти для забезпечення виживання Києва, якщо вона відкриє свої гаманці настільки, наскільки очікує від Америки".

"27 країн-членів ЄС мають сукупний ВВП у розмірі близько 20 трильйонів доларів, у порівнянні з лише 2 трильйонами доларів у Росії. Отже, річ не у тому, що Європа не має грошей для України.

Натомість Європа вирішує витрачати свої кошти на розкішні соціальні програми та кліматичні ініціативи", — наголошував Маст, вдаючись до критики Німеччини, Франції та Італії.

Схожої думки дотримується і сам Трамп, який уже тисне на європейські країни, аби ті збільшили допомогу Україні.

Комітет у справах збройних сил і надалі очолюватиме конгресмен-республіканець від Алабами Майк Роджерс, який недавно відвідував Київ у складі двопартійної делегації, аби почути про можливості українського оборонно-промислового комплексу та напрямки, де США можуть допомогти.

Роджерс адвокатував додаткове фінансування для Києва минулої весни. Політик зазначав, що США витрачають менший відсоток свого ВВП на допомогу українцям, ніж інші країни НАТО, і інші країни-союзники насправді виконують свої зобов’язання.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб покарати Путіна за його огидні вчинки в Україні", — закликав конгресмен у перші місяці повномасштабної війни.

На посаді голови комітету розвідки залишається Майк Тернер. Під час відвідин української столиці влітку Тернер обіцяв, що США продовжать підтримку України, попри "політичні вітри".

"Дозвольте мені сказати вам те, що, на мою думку, важливо зрозуміти людям. Трамп під час свого перебування на посаді президента був першим, хто надав летальну зброю Україні, скасувавши заборону адміністрації Обами", — нагадував тоді конгресмен.

І Тернер, і Роджерс були серед тих, хто послідовно закликав Джо Байдена зняти обмеження на удари вглиб РФ американськими ракетами ATACMS.

Загалом, свої місця у Палаті представників зберегли як відверто антиукраїнські політики на кшталт конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін, так і проукраїнські конгресмени як республіканець Чак Едвардс. Так би мовити, баланс сил.

Майк Роджерс (зліва) під час зустрічі з українською делегацією. Фото: Офіс президента

Оновлений склад Сенату

Республіканці отримали контроль над Сенатом і забезпечили собі 53 місця. Демократи та незалежні конгресмени разом отримали 47 місця.

Головою Сенату, відповідно до закону, стає віцепрезидент Джей Ді Венс. Він матиме право вирішального голосу, яке може використати, якщо голоси сенаторів розділяться порівну. Правило Сенату вимагає, щоб 60 зі 100 членів палати погодилися на ухвалення законодавчих ініціатив. Та оскільки жодна з партій не досягала більшості у 60 місць із 1979 року, рішення віцепрезидента ставить крапку у спірних питаннях. Наприклад, Камала Гарріс за свого віцепрезиденства використала право вирішального голосу 33 рази.

Лідером республіканської більшості обрано сенатора від Південної Дакоти Джона Туна. У минулому він наголошував на важливості американського лідерства в підтримці Україні.

"Ми повинні переконатися, що Україна має зброю та ресурси, необхідні для перемоги над росіянами. Якщо ми не надсилатимемо їм американську зброю, [росіяни] переможуть в Україні і вторгнуться в країну НАТО, тоді ми будемо відправляти американських синів і дочок… І я набагато більше волів би надсилати зброю, боєприпаси та подібне і дозволити українцям, які дуже успішно ведуть боротьбу з росіянами, виграти цю битву", — казав Тун навесні 2024 року.

Лідером демократів у Сенаті залишився сенатор від штату Нью-Йорк Чак Шумер, який, до речі, має українське коріння. Шумер відомий як затятий адвокат підтримки України з боку Штатів. Сенатор активно тиснув на спікера Джонсона та республіканців, коли ті відмовлялися підтримати виділення коштів для Києва.

Джон Тун та Чак Шумер. Фото: Fox News

"Рональд Рейган перекинувся б у труні, якби побачив, як його власна партія дала Путіну покататися Європою", — казав сенатор.

"У боротьбі між свободою та автократією Америка завжди стоятиме на боці свободи", — підсумовував Шумер після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вересні.

Попереду в Сенату США — складні голосування за міністрів та посадовців в новому уряді Дональда Трампа. Враховуючи початкову критику на адресу обраних кандидатів, шлях до затвердження може бути непростим.

"Сенат має схвалити близько 1 200 призначень в адміністрації нового президента, проте деякі з них супроводжуватимуться напруженими слуханнями… Спочатку кандидати виступлять перед сенатським комітетом та відповідатимуть на запитання, після чого голосування відбудеться у повному складі Сенату.

Серед кандидатів — обраний Трампом міністр оборони Піт Хегсет, який заперечує звинувачення у сексуальних домаганнях 2017 року, а також кандидат на посаду міністра охорони здоров’я і соціальних служб Роберт Ф. Кеннеді-молодший, відомий своєю скептичною позицією щодо вакцин і поширенням дезінформації", — анонсує BBC.

Серед іншого Сенат має схвалити кандидатуру Державного секретаря Марка Рубіо, який напряму відповідатиме за зовнішню політику адміністрації 47-го президента США в тому числі щодо України. Рубіо може бути затверджений на посаді вже 20 січня, у день інавгурації Дональда Трампа.

Надалі президент і його союзники в Конгресі матимуть щонайменше два роки для ухвалення законодавчих ініціатив, які "зроблять Америку величною знову", і сприятимуть, сподіваємося, справедливому "миру через силу".