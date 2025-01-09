Трамп отменит "Рамштайн"? Чего ждать Украине от первого заседания года

Приход новой администрации в США будет сопровождаться переменами

Предстоящее заседание контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" 9 января будет знаковым. И это не только из-за определения вектора военной поддержки до 2027 года.

Как отметил "Телеграфу" Игорь Романенко, основатель Благотворительного Фонда Закроем небо Украины, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, это заседание вполне может стать последним в привычном для общества формате.

"Безусловно, оно (заседание "Рамштайна" — ред.) знаковое. Кроме того, мы же понимаем, что происходят изменения, то есть лидерство по Рамштайну меняется. И не только представителей от старой администрации Джо Байдена, в частности министр обороны Остин Ллойд", — говорит Романенко.

Он отмечает, что вряд ли будущий президент США Дональд Трамп и его новая администрация примут участие в следующем "Рамштайне", его в принципе может не быть. Приход новой администрации в США может сопровождаться изменениями даже в НАТО, в формате поддержки Украины.

"Поэтому Европа, представители входящих в НАТО стран по-своему к этому готовились и переформатировали лидерство в этом на европейский лад. Важно посмотреть насколько это действительно будет иметь место и насколько это будет эффективно. Ведь посыл Трампа относительно того, что он относится к Путину с "пониманием", — это не лучший сигнал", — объясняет генерал-лейтенант.

Романенко добавляет, что уже сейчас СМИ разносят нарративы Трампа, которые могут и не быть правдой, но общий их смысл ясен. Поэтому это заседание "Рамштайна" 9 января имеет большое значение для Украины.

"Мы знаем о тяжелом положении дел у нас на фронте, где наши силы обороны ежедневно воюют. Поэтому военно-политическое руководство Украины стремится заострить внимание наших союзников, партнеров на этом состоянии и переформатировать эти взгляды на увеличение интенсификацию поддержки. Ведь по первому пункту стратегической оборонной операции сил обороны Украины следует остановить врага, а потенциала для этого не хватает", — говорит Романенко.

Он отмечает, что на этом "Рамштайне" Украина стремится получить как можно больше поддержки. Конечно, здесь и возникает вопрос о мобилизации, формировании резервов и комплектовании бригад, на чем в США неоднократно акцентировали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько помощи партнеры передали Украине через "Рамштайн".