Стала відома дата чергового "Рамштайну"

Попередня зустріч відбулася на початку вересня

Невдовзі має відбутися чергова зустріч контактної групи з питань озброєння для України у форматі "Рамштайн". Її заплановано на 9 січня.

Про це "Телеграфу" повідомили у пресслужбі авіабази "Рамштайн" у Німеччині. Саме там відбуваються засідання контактної групи по Україні.

У пресслужбі додали, що 25-ту контактну групу з питань оборони України 9 січня очолить міністр оборони США Ллойд Остін. Він запросив на неї міністрів оборони багатьох країн світу та військових посадовців, щоб обговорити подальшу підтримку Україні у її протистоянні агресії Росії.

Нагадаємо, вперше зустріч "Рамштайн" відбулася у квітні 2022 року. Тоді на запрошення Ллойда Остіна там зібралися керівники міністерств оборони з понад 40 країн. Консультації перетворилися на сталий формат учасників антипутінської коаліції, яка має офіційну назву Контактна група з питань оборони України. В рамках Контактної групи з часом сформувалися коаліції спроможностей по різних напрямках забезпечення ЗСУ технікою та боєприпасами. Попередня, 24 зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 6 вересня.

Наступна мала відбутися 12 жовтня 2024 року. Планувалося, що її очолить президент США Джо Байден. Очікувалася участь лідерів держав, міністрів оборони та закордонних справ. Кожна з делегацій мала представити конкретні пропозиції, що і коли їхня країна може передати Україні для досягнення переваги на полі бою. Проте тоді засідання не відбулося, адже на американський штат Флорида насувався руйнівний ураган "Мілтон", який забрав життя 35 людей та завдав шкоди на понад 85 мільярдів доларів. Стихійне лихо накрило Штати усього за десять днів після урагану "Гелен", який вбив понад 200 американців. Очікувано Байден скасував свій візит до Німеччини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з "Рамштайном" після приходу до влади у США новообраного президента Дональда Трампа та хто замінить США у підтримці України. Після приходу до влади команди Дональда Трампа доля цього формату є досить туманною.