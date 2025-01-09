У "Слузі народу" звинуватили Шабуніна в маніпуляції: хто понесе відповідальність за зрив постачання до ЗСУ

У фракції пояснили деталі законопроєкту

У четвер, 9 січня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6013, який, зокрема, передбачає урегулювання питання щодо штрафів підприємствам, які зірвали постачання боєприпасів Силам оборони. Цей документ викликав критику з боку антикорупціонерів та опозиції.

Так, очільник "Центру протидії корупції", активіст Віталій Шабунін у своєму Телеграм-каналі розповів, що законопроєктами №6013 (правка №502), а також №12202 нібито пропонується звільнити від штрафу компанії, що затримали постачання зброї на фронт на понад 30 днів. За його словами, наразі Господарський кодек передбачає надання постачальникам 30 днів, щоб вирішити проблеми, які виникли з постачанням. І якщо виправити їх не вдається – накладається штраф у розмірі 7% від вартості контракту. Саме цей механізм, на думку Шабуніна, хочуть знищити.

Крім того, нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко зазначила, що законопроєкт №6013 нібито передбачає скасування штрафів за недоброякісне постачання зброї і снарядів та мін з недобросовісних постачальників. За її словами, документ "скасовує Господарський кодекс України, і завдає удару по стабільності як громад, так і держави".

Своєю чергою народна депутатка від партії "Слуга народу" Галина Янченко назвала інформацію Шабуніна "чистою маніпуляцією". Вона наголосила, що у документі йдеться про "усунення потрійного штрафу за одне порушення і заміна його на єдиний, найбільш ефективний штраф, а конкретно прогресивну пеню, яка складає 3% за кожен місяць прострочення".

Нардепка пояснила, що на сьогодні за порушення строків постачання існує одночасно три штрафи:

7% — разовий штраф за місяць прострочення;

3% — щомісяця плата за користування грошима ;

3% — щомісячна пеня, а саме 0,1% за кожен день прострочення.

"Державні замовники обмежили прибуток виробників української зброї — в середньому в 5-7%. А сума штрафів за перший же місяць затримки разом становить 13% і вдвічі перевищує дозволений державою прибуток. За таких умов виробники української зброї не просто мають безкоштовно поставити товар, а ще й дістати власні гроші з кишені і доплатити державі. Чи це можливо? Чи захоче хтось за таких умов виробляти зброю для наших захисників? Навряд! Тому штраф має бути! Але він має бути ефективний і має стимулювати виконання контракту", — написала вона.

Нагадаємо, в Україні зареєстровано проєкт про створення слідчої комісії для розслідування постачання на фронт бракованих боєприпасів. Ймовірніше йдеться про 120-мм артилерійські міни.