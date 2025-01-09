В "Слуге народа" обвинили Шабунина в манипуляции: кто понесет ответственность за срыв поставок в ВСУ

Во фракции объяснили детали законопроекта

В четверг, 9 января, Верховная Рада приняла законопроект №6013, который, в частности, предусматривает урегулирование вопроса о штрафах предприятиям, сорвавшим поставки боеприпасов Силам обороны. Документ предусматривает устранение тройного штрафа за одно нарушение.

Народный депутат от партии "Слуга Народа" Галина Янченко подчеркнула, что законопроект предусматривает замену тройного штрафа за одно нарушение на единый, наиболее эффективный штраф. По ее словам, речь идет о прогрессивной пене, которая составляет 3% за каждый месяц просрочки.

Нардеп пояснила, что на сегодняшний день за нарушение сроков поставки существует одновременно три штрафа:

7% — разовый штраф за месяц просрочки;

3% — ежемесячно плата за пользование деньгами;

3% — ежемесячная пеня, а именно 0,1% за каждый день просрочки.

"Государственные заказчики ограничили прибыль производителей украинского оружия – в среднем в 5-7%. А сумма штрафов за первый же месяц задержки составляет 13% и вдвое превышает разрешенную государством прибыль. В таких условиях производители украинского оружия не просто должны бесплатно поставить товар, а еще и достать собственные деньги из кармана и доплатить государству. Возможно ли это? Захочет ли кто-нибудь при таких условиях производить оружие для наших защитников? Вряд ли! Поэтому штраф должен быть", – написала она.

Янченко подчеркнула, что штраф должен быть эффективным и должен стимулировать выполнение контракта. Также она отметила, что за поставки некачественных товаров предусмотрен отдельный штраф, а за отсутствие поставок вообще есть уголовная ответственность.

Следует отметить, что этот документ вызвал критику со стороны антикоррупционеров и оппозиции. Так, глава "Центра противодействия коррупции", активист Виталий Шабунин в своем Телеграм-канале рассказал, что законопроектами №6013 (правка №502), а также №12202 якобы предлагается освободить от штрафа компании, задержавшие поставки оружия на фронт более чем на 30 дней. В свою очередь Янченко назвала это "чистой манипуляцией".

Кроме того, нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко отметила, что законопроект №6013 якобы предусматривает отмену штрафов за недоброкачественную поставку оружия, снарядов и мин от недобросовестных поставщиков. По ее словам, документ "отменяет Хозяйственный кодекс Украины, и наносит удар по стабильности как общин, так и государства".

Напомним, в Украине зарегистрирован проект о создании следственной комиссии для расследования поставок на фронт бракованных боеприпасов. Вероятнее всего, речь идет о 120-мм артиллерийских минах.