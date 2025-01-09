Рада ухвалила законопроєкт про базову військову підготовку. Що це означає для жінок та юнаків

Вона почнеться з вересня 2025 року

У четвер, 9 січня, Верховна Рада прийняла в цілому проєкт закону про базову військову підготовку (БЗВП) в Україні. Її мають пройти чоловіки віком від 18 до 25 років, а БЗВП для жінок буде виключно добровільним.

За законопроєкт №12076, ініціатором якого був прем'єр-міністр Денис Шмигаль, проголосували 298 народних депутатів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Він наголосив, що документ дає змогу українським юнакам, які перебувають за кордоном та досягли 18-річного віку, стати на облік, не приїжджаючи до України.

Гончаренко акцентував на тому, що його правку до законопроєкту №12076 було враховано. Вона, за його словами, "захистила жінок від мобілізації".

Законопроєкт передбачає скасування з 2025 року строкової служби в Україні, замість неї запроваджується базова загальновійськову підготовку. Вона буде обов’язковою для чоловіків, придатних до служби за станом здоров'я. Рік проходження БЗВП до досягнення 24-річного віку можна обрати самостійно.

Базова підготовка стартує 1 вересня 2025 року й проходитиме:

для студентів закладів вищої освіти — у самих закладах або установах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

для громадян, які вперше планують вступити на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх охочих — у навчальних центрах Збройних Сил України.

Як повідомляв "Телеграф", міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що Україна готова надати роботу на оборонних підприємствах та бронювання від мобілізації тим чоловікам, які зараз перебувають закордоном. При цьому для громадян таке рішення має бути виключно "особистим".