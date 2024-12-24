Рада розслідує постачання бракованих боєприпасів ЗСУ: створено слідчу комісію

Ініціатор — нардеп Івченко Вадим

В Україні зареєстровано проєкт про створення слідчої комісії для розслідування постачання на фронт бракованих боєприпасів. Ймовірніше йдеться про 120-мм артилерійські міни.

Про це свідчить портал Верховної Ради України. Зазначається, що ініціатором законопроєкту №12357 від 23.12.2024 є нардеп Івченко Вадим Євгенович.

Водночас повний текст постанови ще не опубліковано, на сайті є лише дата створення та передачі на розгляд Ради.

"Проєкт Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування халатності, порушень і можливих диверсій у виробництві, постачанні та контролі якості боєприпасів і амуніції для Збройних Сил України, а також загроз національній безпеці та міжнародній довірі", — саме таку назву має новий законопроєкт.

Зауважимо, що, імовірно, йдеться про міни українського завод-виробника боєприпасів, щодо яких нещодавно не вщухали скандали. Ще місяць назад, за словами члену комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, всі міни з бракованої партії були відкликані на завод, і виробник зобов’язався найближчим часом поставити нові. Вони пройдуть ретельне додаткове обстеження.

Відомо, що міжвідомча комісія із представників Міноборони, Мінстратегпрому та ОПК виявила низку нештатних спрацювань 120-мм артилерійських мін, які їх постачали певні виробники для сектора безпеки й оборони.

Наразі ініційовано створення слідчої комісії, яка має розслідувати цю справу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами президента України Володимира Зеленського, неякісна зброя ще й надходить від деяких партерів.