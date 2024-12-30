Рада готує амністію? Чи це так і кому з засуджених скоротять строк

Ув'язненим можуть поставити цікаву умову для цього

На сайті Верховної Ради зареєстровано новий законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу, за яким ув'язненим, що регулярно медитують, можуть скоротити строк позбавлення волі.

Ініціатором законопроєкту №12365 виступає Гривко Сергій Дмитрович. У пояснювальній записці наголошено, що головна мета ув'язнення не обмеження волі, а перевиховання злочинців.

"Виправлення засуджених (процес позитивних змін, які відбуваються у їх особистостях та формують установки до самокерованої правослухняної поведінки) досягається за допомогою багатьох факторів. Одним із таких факторів може бути практика медитативних технік (медитацій)", — йдеться у документі.

Водночас у проєкті закону вказано, що зменшення строку перебування у в'язниці можливе для тих, кого засуджено на тимчасовий строк. Тобто людей, які скоїли тяжкі злочини, або ж засуджених довічно, ці зміни не стосуються.

Законопроєкт вимагає доповнити Кримінальний кодекс Статтею 74-1. Зменшення строку відбування покарання засудженій особі, якій призначено покарання у виді позбавлення волі на певний строк, у зв'язку із діями такої особи, які сприяють формуванню у неї готовності до самокерованої правослухняної поведінки.

"Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім пунктів 2, 3 Прикінцевих положень, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікуванням цього Закону", — йдеться у документі.

Наразі законопроєкт направлено на розгляд комітету, а дата його реєстрації — 27 грудня 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можливо зараз ухвалити закон про демобілізацію. У Верховній Раді вже дали оцінку.