Кислотні, широкі та шалено популярні. Що було модним в СРСР пів століття тому (фото)

Люди в той час були стильними

Розвал СРСР уже буквально відчувався у повітрі у вісімдесятих роках. Крізь залізну завісу все сильніше просочувались західні тренди і сильно впливали на смаки, зовнішність та стиль життя радянських громадян.

"Телеграф", посилаючись на OBOZ.UA розповідає, яким було життя в Союзі напередодні його краху. Як мешканці країни поступово адаптувати західні тренди до свого життя і наскільки добре їм це вдавалось.

Джинси-мальвіни

Штани з деніму асоціювались у радянських людей зі свободою, бунтарським духом і західним способом життя. Тому завести собі таку пару мріяла кожна молода людина в пізньому СРСР. Джинси діставали у перекупів (або як їх тоді називали, фарцовщиків) за шалені гроші. Часом за них віддавали більше місячної зарплати.

Дуже популярним у 1980-х рр. в СРСР був індійський бренд джинсів Mawin, який в народі прозвали "Мальвіна". Його коронною моделлю були штани із завищеною талією, вільною посадкою та прямим кроєм. Тому такий фасон теж називали "мальвінами".

"Кислотні" лосини

Ще одним модним мастхевом радянських дівчат були лайкрові лосини яскравих неонових кольорів. На заході вони були елементом спортивного одягу, який носили частіше під час занять аеробікою. Але радянські люди, спраглі до всього яскравого, адаптували такі лосини і для повсякденного використання.

Дуті куртки

Зараз пуховиком мало кого здивуєш. А у вісімдесяті теплі стьобані куртки з об’ємним утеплювачем були в новинку. Їх часто шили з яскравого нейлону чи капрону, що подобалось молоді. Чим крикливішим був колір, тим моднішою вважалась куртка.

Білі кросівки

Радянська легка промисловість не надто переймалась ефектним виглядом взуття. Тому коли із заходу до СРСР почали потрапляти кросівки та кеди, на них тут же почалась шалена мода. Особливо популярними були білі пари. Вони наче кидали виклик радянській сірості, тому молодь була від них в захваті.

Куртки-адідаски

Зараз такі спортивні вітрівки вільного крою знову увійшли у моду. А у вісімдесяті в СРСР на них був справжній бум. "Адідасками" їх називали через те, що саме бренд Adidas випускав найкращі, найбільш бажані моделі. Проте купували і носили все, шо було хоч трошки на них схоже.

Кучеряві зачіски і макіяж

Мода вісімдесятих увійшла в історію, як період гіпертрофованих об’ємів. Стосувалось це і волосся. Західні кінозірки демонстрували з екрану великі зачіски, вкладені начесуванням пасм, які потім фіксували лаками, пінками та гелями. Ще більш барвисто виглядали популярні рок-музиканти. Оскільки в СРСР дістати хороший лак для волосся було проблемою, молодь придумувала різні хитрі способи – фіксували зачіски пивом, милом, відваром льону і навіть цукровим сиропом. Вичесувати все це доводилось потім довго і складно, але краса вимагала жертв.

Коли в СРСР почала потрапляти перша західна косметика, вона тут же спричинила цілу б’юті-революцію. Молоді жінки були в захваті від яскравих кольорів і фарбувались одразу усіма ними. Макіяж із яскравими синіми тінями та перламутровою рожевою помадою навіть став мемом. Нерідко його доповнювали виразними рум’янами. Проте така надмірність нікого у ті часи не бентежила – молоді люди прагнули яскравості, самовираження та свободи і зупинити їх уже було неможливо.

Раніше "Телеграф" писав, чому в СРСР був популярний мохеровий шарф.