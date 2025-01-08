Розкіш, бідність і творчість: як в СРСР робили ремонти

Попри обмеженість ресурсів, радянські люди знаходили способи зробити свої оселі затишнішими

В часи СРСР ремонт квартири був справжнім випробуванням на винахідливість і терпіння, а ще розкішшю та шиком. Отримавши нову оселю від держави, багато сімей одразу приступали до її облаштування. Проте брак будівельних матеріалів і послуг робив цей процес довгим і виснажливим. Раніше ми вже писали, чому в Радянському Союзі будували квартири з дуже малими кухнями

Навіть звичайний косметичний ремонт міг розтягнутися на роки, а кожен результат залежав від уміння, зв'язків і фантазії мешканців. "Телеграф", посилаючись на OBOZ.UA розповість, як в СРСР робили ремонти.

Дефіцит був перешкодою

У радянських магазинах будматеріали були майже відсутні. Шпалери, лінолеум, плитка чи навіть шпалерний клей "Бустилат" потрапляли на полиці рідко.

Люди "полювали" за товарами через знайомих або давали хабарі працівникам магазинів, щоб отримати доступ до дефіциту через службовий вхід. Деякі матеріали, наприклад, югославські шпалери, вважалися справжньою удачею.

Найчастіше будматеріали "несли" з будівельних трестів чи заводів, а фарбу купували з особливою обережністю: якість залежала навіть від зміни, що її випускала.

Ремонт своїми руками

Через відсутність доступу до професійних ремонтників більшість громадян бралися за роботу самостійно. У цьому брали участь усі члени сім'ї, кожному знаходилася справа. Шпалери клеїли на газетну підкладку, щоб вони краще трималися на нерівних стінах. Газети стали універсальним матеріалом: ними накривали підлогу, стіни і навіть виготовляли "ремонтні шапки" для майстрів.

Процес ремонту

Ремонт зазвичай починався з побілки стель, яку виконували вручну або за допомогою порохотяга, що працював на видування. Стіни фарбували синьою або зеленою фарбою, які було найпростіше дістати. Коли фарбували підлогу, меблі часто не пересували, залишаючи необроблені ділянки під ними. Для економії часу та матеріалів нові шпалери часто клеїли поверх старих.

Умови під час ремонту

Ремонт проводився в умовах, коли кілька поколінь сім'ї жили в одній квартирі. Речі просто переносили з кімнати в кімнату. У "однушках" ситуація була ще складнішою, оскільки місця для пересування меблів майже не було.

Творчий підхід

Попри всі труднощі, деякі радянські громадяни знаходили способи додати оригінальності своєму ремонту. Дехто створював вітражі на вікнах, виготовляв декоративні перегородки чи оздоблював стіни клаптями тканини. Інші фарбували стелі синькою, щоб вони нагадували блакитне небо.

Ремонт у СРСР став символом тогочасного побуту: економія, дефіцит і самостійність визначали процес і результат. Попри обмеженість ресурсів, радянські люди знаходили способи зробити свої оселі затишнішими, проявляючи винахідливість та наполегливість.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо господині в СРСР замочували м'ясо у солодкій воді