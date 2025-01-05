Ці страви ви точно не їсте, а в СРСР їх готували всі

Головним завданням кухарів та господинь в ті часи було просто нагодувати людей

В Радянському Союзі вибір доступних продуктів харчування був мізерним. Людям доводилось вигадувати подекуди досить дивні страви, щоб урізноманітнити харчування хоча б з вигляду.

Хоча зараз більшість людей не зрозуміє смак та користь цих страв. "Телеграф" розповість про них більш детальніше.

Не дивно, що в Радянському союзі було досить багато відверто несмачних страв. Проте зараз мало хто їсть.

Суп із пельменів

Суп з пельменів в СРСР вважали повноцінною стравою. У підсолену воду із додаванням перцю горошком та лаврового листа, вкидалась пачка пельменів. В результаті виходило щось схоже на бульйон, але із досить неприємним смаком.

Рибний суп із консервами

Оскільки четвер у СРСР називали "рибним", саме в цей день у їдальнях можна було зустріти досить дивні страви, приготовлені з риби. Найчастіше подавали рибний суп, у якому люди зазвичай виявляли голови, кістки риб, луску та шкіру. Деколи варили суп, використовуючи не свіжу рибу, а консерву. Цей "відвар" мав досить неприємний смак.

Молочний суп

Звичайну вермішель заливали молоком, часто розведеним із водою, та відварювали до готовності. Вважалось, що вермішель потрібно добряче розварити, щоб консистенція першої страви була більш густішою.

Плов з тушонкою

Оскільки м’ясо в СРСР вважалось дефіцитним продуктом, люди, яким вдавалось дізнатись певні іноземні рецепти страв, доводилось підлаштовувати їх рецепти під власну сувору реальність. Саме так на світ з’явився плов з тушонкою, який отримав назву "плав". Цікаво, що тушонку в СРСР в більшості виготовляли саме для військових, тому в консерві дійсно містилось справжнє м’ясо.

Батон з маслом та цукром

Повсякденним десертом мешканців СРСР вважався шматок батона, змащений вершковим маслом та щедро присипаний цукром. В ті часи різноманітні тістечка та торти були досить дефіцитними, а солоденького хотілось завжди, тому доводилось виходити із ситуації.

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