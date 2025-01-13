Тепла більше не буде? Синоптик не потішив прогнозом на 14 січня

"Телеграф" розповідає, яку температуру показуватимуть стовпчики термометра

В Україні з 13 січня різко погіршилась погода. На зміну плюсовій температурі прийшли люті морози. Якою буде погода у другий день робочого тижня?

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич. Він поділився прогнозом.

Погода в Україні 14 січня

У вівторок, 14 січня, під впливом гребеня антициклону із заходу на більшій частині території України опадів не передбачається. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом вдень на південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…-8 морозу, у Карпатах та на Прикарпатті -12…-17 морозу, у гірських котловинах близько -20 морозу; вдень -3…+2 тепла.

Окрім цього, Ігор Кібальчич повідомив, що початок нового тижня пройде в Україні в умовах антициклону та поля високого тиску. Завдяки цьому, очікується зниження температури повітря, особливо у західній частині країни, де морози в нічний час можуть місцями зміцніти до -15…-20 градусів морозу.

Раніше "Телеграф" вже розповідав, якою буде погода до кінця тижня.