Весна закінчилась? В Україну мчать люті морози

"Телеграф" розповідає, яку температуру показуватимуть стовпчики термометра

Погода в Україні у другий місяць зими неабияк здивувала значним потеплінням. Проте вже з 12 січня в нашій країні очікується холодна погода.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, вже з 13 січня, починаючи із західних та північних областей, поступово пошириться прохолодніша повітряна маса, а також відбудеться зміна вітру з південного на західний та північно-західний.

Це призведе до помітного похолодання у всіх областях. Найсильніше у західній частині країни.

13 – 15 січня температурний мінус спостерігатиметься у більшості областей України. Вночі очікується -2…-8 морозу, удень -3…+3 тепла. Вночі 14 та 15 січня у Карпатах та на Прикарпатті морози зміцніють до -12…-17 морозу. Зниження температури супроводжуватиметься випаданням невеликого, місцями помірного снігу та мокрого снігу. У південно-східній частині України переважатимуть опади у вигляді дощу із мокрим снігом.

На карті для наочності показаний прогноз температури повітря (°С) у нічний час 14 січня 2025 року. Помітно, що найнижчі значення варто очікувати у західних областях України, а також у деяких країнах Центральної Європи.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода в другій половині січня.