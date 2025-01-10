У Карпатах небезпечно? Погода готує для туристів неприємні сюрпризи

Рятувальники закликають туристів бути вкрай обережним

У Карпатах оголошено сніголавинне попередження на 11-13 січня. Найближчими днями синоптики прогнозують шторм, який може спричинити сходження лавин на гірських ділянках, та морози.

Як повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій України (ДСНС), оголошено III рівень лавинної небезпеки, помаранчевий.

"9-13 січня у Карпатах прогнозується штормове попередження, а також значна сніголавинна небезпека (III рівень)", — йдеться у повідомленні.

Водночас на високогір’ї східної частини Закарпатської області – сніголавинна небезпека IV рівня, червоного.

"Рятувальники Івано-Франківщини закликають туристів бути вкрай обережними й уникати походів у гори під час негоди. І нагадують, що перед плануванням походу потрібно обов’язково перевіряти прогноз погоди, інформувати близьких про маршрут і дотримуватися правил безпеки", — пишуть у ДСНС.

Погода в Карпатах

За даними Укргідрометцентру, з 11 по 13 січня у Карпатах спостерігатиметься похмура погода без значних опадів.

У суботу, 11 січня, вдень буде до +2 градусів, а вночі — до -2 градусів. Можливий невеликий сніг. Вже з 12-13 січня гірські регіони накриє значне похолодання з -6 градусами вночі та до +3 вдень. Можливий незначний сніг з дощем.

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