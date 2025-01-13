Тепла больше не будет? Синоптик не порадовал прогнозом на 14 января

"Телеграф" рассказывает, какую температуру будут показывать столбики термометра

В Украине с 13 января резко ухудшилась погода. На смену плюсовой температуре пришли сильные морозы. Какая будет погода во второй день рабочей недели?

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Он поделился прогнозом.

Погода в Украине 14 января

Во вторник, 14 января, под влиянием гребня антициклона с запада на большей части территории Украины осадков не предвидится. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3… -8 мороза, в Карпатах и Прикарпатье -12… -17 мороза, в горных котловинах около -20 мороза; днем -3… +2 тепла.

Кроме того, Игорь Кибальчич сообщил, что начало новой недели пройдет в Украине в условиях антициклона и поля высокого давления. Благодаря этому ожидается снижение температуры воздуха, особенно в западной части страны, где морозы в ночное время могут местами окрепнуть до -15…-20 градусов мороза.

Ранее Телеграф уже рассказывал, какой будет погода до конца недели.