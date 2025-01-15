Намагайтеся їх не брати: які долари найчастіше підробляють в Україні та як їх відрізнити

При покупці іноземної валюти слід бути максимально уважним

Проблема фальшивих грошей є актуальною в будь-якій державі світу і Україна не є винятком. Як відомо, у нас можна найчастіше зустріти фальшиві 100 доларів із портретом Бенджаміна Франкліна на аверсі.

І це не дивно, тому що долари – це найпопулярніша валюта у світі, а 100$ – це банкнота, яку найчастіше можна зустріти в обігу.

"Телеграф" розповідає читачам про те, які визначити фальшивку самостійно і на що слід звернути увагу під час купівлі іноземної валюти.

Які долари найчастіше підробляють

Найчастіше зловмисники підробляють 50 та 100 доларів США. При цьому підробки бувають як примітивними, так і професійними.

Види підроблених доларів:

до купюри номіналом 1, 2, 5 або 10 доларів домальовують додаткові нулі;

надруковані грошові зразки за аналогією з оригіналом з імітацією одного або декількох захисних знаків;

професійні підробки, де присутня імітація всіх атрибутів захисту.

Де ви можете отримати фальшиві долари

Щоб не стати жертвами фальшивомонетників, не варто купувати валюту "з рук" або в нелегальних обмінниках, які працюють на ринках, вокзалах та у переходах. У таких місцях часто збуваються підроблені долари, а клієнтів залучають вигіднішим курсом, ніж у банках.

Також уникайте операцій з обміну валюти на інтернет-майданчиках.

Пам'ятайте: долари необхідно купувати тільки в банках або ліцензованих обмінниках, де є спеціальне обладнання для перевірки справжності банкнот.

Які захисні елементи є на доларах

На всіх доларових банкнотах (номіналом вище 5$) є такі захисні знаки:

водяний знак у вигляді копії портрета, впроваджений у структуру паперу, відображається однаково з обох боків.

число номіналу 10 (після 1999 року), 20, 50 і 100 нанесено спеціальним чорнилом, яке під час нахилу змінює колір.

мікродрук — обов'язковий атрибут, при збільшенні розглядаються читабельні елементи, присутність розмитих ліній і букв неприпустима.

захисна смуга, яку можна побачити при піднесенні грошового знака на світло. Це спеціальна стрічка, впроваджена в папір, тому напис "USA 100" (або інший номінал) видно з двох сторін.

Як самостійно перевірити справжність доларів

Насамперед слід брати цілі, розгладжені банкноти, адже фальшивку часто намагаються сховати під зношеністю купюри.

Також при покупці доларів обов’язково зверніть увагу на такі особливості:

перевірте наявність червоних і синіх волокон, які впроваджені в папір;

обов'язковий атрибут — чіткий і реалістичний портрет, на якому за допомогою лупи проглядається мікронапис "The United States of America";

однакові номери серій, нанесені у двох місцях одним кольором — кожному зразку присвоюється унікальний номер;

папір міцніший за офісний і злегка хрумтить, бо виготовлений із бавовни та льону;

на справжніх доларах рельєфний друк нанесено спеціальними фарбами, проведіть нігтем по малюнку і відчуйте рельєфність;

малюнки виконані акуратно, без розмитих візерунків і мають чітку кайму.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, в чому різниця між "білими" та "синіми" доларами. Глава НБУ Андрій Пишний при цьому підкреслив, що всі долари США, випущені з 1914 року, дійсні в Україні.