Старайтесь их не брать: какие доллары чаще всего подделывают в Украине и как их отличить

При покупке иностранной валюты следует быть максимально внимательным

Проблема фальшивых денег актуальна в любом государстве мира и Украина не является исключением. Как известно, у нас можно чаще всего встретить фальшивые 100 долларов с портретом Бенджамина Франклина на аверсе.

И это неудивительно, так как доллары — это самая популярная валюта в мире, а 100 $ — это банкнота, которую чаще всего можно встретить в обращении.

"Телеграф" рассказывает читателям о том, какие опеределить фальшивку самостоятельно и на что следует обратить внимание при покупке иностранной валюты.

Какие доллары чаще всего подделывают

Чаще всего злоумышленники подделывают 50 и 100 долларов США. При этом подделки бывают как примитивными, так и профессиональными.

Виды поддельных долларов:

к купюре номиналом 1, 2, 5 или 10 долларов дорисовывают дополнительные нули;

напечатанные денежные образцы по аналогии с оригиналом с имитацией одного или нескольких защитных знаков;

профессиональные подделки, где присутствует имитация всех атрибутов защиты.

Где вы можете получить фальшивые доллары

Чтобы не стать жертвами фальшивомонетчиков не стоит покупать валюту "с рук" или в нелегальных обменниках, которые работают на рынках, вокзалах и в переходах. В таких местах часто сбываются поддельные доллары, а клиентов привлекают более выгодням курсом, чем в банках.

Также избегайте операций по обмену валюты на интернет-площадках.

Помните: доллары необходимо приобретать только в банках или лицензированных обменниках, где есть специальное оборудование для проверки подлинности банкнот.

Какие защитные элементы есть на долларах

На всех долларовых банкнотах (номиналом выше 5 $) есть следующие защитные знаки:

водяной знак в виде копии портрета, внедренный в структуру бумаги, отображается одинаково с обеих сторон.

число номинала 10 (после 1999 года), 20, 50 и 100 нанесено специальными чернилами, которые при наклоне меняют цвет.

микропечать — обязательный атрибут, при увеличении рассматриваются читабельные элементы, присутствие размытых линий и букв недопустимо.

защитная полоса, просматриваемая при поднесении денежного знака на свет. Это специальная лента, внедренная в бумагу, поэтому надпись "USA 100" (или другой номинал) видна с двух сторон.

Как самостоятельно проверить подлинность долларов

Первым делом следует брать целые, разглаженные банкноты, ведь фальшивку часто пытаются спрятать под изношенностью купюры.

Также при покупке долларов обязательно обратите внимание на следующие особенности:

проверьте наличие красных и синих волокон, которые внедрены в бумагу;

обязательный атрибут — четкий и реалистичный портрет, на котором с помощью лупы просматривается микронадпись "The United States of America";

одинаковые номера серий, нанесенные в двух местах одним цветом — каждому образцу присваивается уникальный номер;

бумага крепче офисной и слегка хрустит, потому что изготовлена из хлопка и льна;

на настоящих долларах рельефная печать нанесена специальными красками, проведите ногтем по рисунку и почувствуйте рельефность;

рисунки выполнены аккуратно, без размытых узоров и имеет четкую кайму.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в чем разница между "белыми" и "синими" долларами. Глава НБУ Андрей Пышный при этом подчеркнул, что все доллары США, выпущенные с 1914 года, действительны в Украине.