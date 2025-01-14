Ці купюри неохоче приймають в обмінниках. У чому різниця між "білими" і "синіми" доларами

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В Україні існує таке поняття, як "сині" та "білі" долари. Це пов'язано з роком випуску купюри та її характерним кольором. Існує думка, що саме "білі" купюри старого зразка неохоче приймають в обмінниках, проте в Україні дійсні всі долари, випущені Федеральною резервною системою США, починаючи з 1914 року.

"Телеграф" розповідає про те, чим насправді відрізняються долари і чи мають право не приймати певні банкноти в обмінних пунктах.

У чому різниця між "білими" та "синіми" доларами

Умовно старі та нові долари США називають "білими" та "синіми":

"білі" випущені в період з 1996 по 2006 рік і відрізняються світлішим відтінком купюр;

"сині" — це купюри (як правило номіналом в 100 $) випущені після 2009 року з синьою смугою та вищим рівнем захисту. У дизайні цих банкнот використовуються червоні, оранжеві, жовті, блакитні та пурпурові кольори.

Чи дійсно з "білими" доларами виникають проблеми

Єдина реальна проблема у доларів старих серій — це невисокий ступінь захисту від підробки і теоретично це підвищує ризик отримати фальшиву банкноту.

При цьому в державних банках вам не можуть відмовити в прийомі банкнот будь-якого року випуску. Обмеження і відмови приймати "білі" долари в більшості випадків пов'язані з приватними банками і приватними обмінниками.

Ще 2023 року Нацбанк України виступив з офіційною позицією щодо "білих" доларів і наголосив, що жодних додаткових комісій при прийманні доларів старого зразка не повинно бути.

100 доларів старого зразка

Актуальний дизайн купюри $100

"Дуже хочу, щоб мене почули: вигадуючи власні вимоги до банкнот, "малюючи" комісії за неіснуючі послуги, не контролюючи роботи мережі, учасники валютообмінного ринку наражаються на ризик не лише неминучих штрафів, а й анулювання ліцензії", — наголосив очільник НБУ Андрій Пишний.

За його словами, всі долари США, випущені з 1914 року, дійсні в Україні.

Також він підкреслив, що вартість валюти визначається номіналом та обмінним курсом, без додаткових комісій за дизайн чи рік випуску.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що заміна копійок на "шаги" в Україні може статися вже цього року. Однак для цього потрібне схвалення Верховної Ради.