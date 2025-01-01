Коли в Україні можуть замінити копійки на шаги: нардеп назвав умову

Заміна копійок на "кроки" не коштуватиме нічого українському бюджету

Заміна копійок на "кроки" в Україні може статися вже цього року. Однак для цього потрібне схвалення Верховної Ради.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний. На його думку, це буде крок до відновлення історичної справедливості.

"Я дуже сподіваюся, що український парламент підтримає нашу ініціативу і ми вже в 25-му році будемо карбувати не копійки, а шаги", — сказав він.

Він підкреслив, що це буде кроком до відновлення історичної справедливості. Копійка залишилась як свідчення впливу Москви на процес грошової реформи 1990-х. Копійка як одна сота відповідної грошової національної одиниці є лише в Москві, в Мінську, в Тирасполі і в Києві.

"Ми маємо істотну українську назву, питому українську назву шаг. Українська Народна Республіка в 1917 році навіть ухвалила відповідні законодавчі акти, які визначили що відповідною розмінною частиною монети української гривні, яка є національною валютою, є шаг. За часів Гетьманщини шаг активно використовувався в грошовій лічбі і відповідним чином мав величезне розповсюдження", — каже Пишний.

За його словами, шаг має глибоке вкорінення у побутовій культурі та є частиною українського фольклору.

"Я вам скажу більше, у 1992 році була навіть надрукована пробна партія шагів на Луганському верстатобудівному заводі, який в ті перші місяці української незалежності виконував функції монетного двору ще тоді не до кінця сформованого Національного банку України", — повідомив Пишний.

Пишний наголошує, що заміна копійок на "шаги" не коштуватиме нічого українському бюджету.

"Національний банк знає, як це зробити, і ми забезпечимо дуже економну реалізацію цієї ініціативи", — сказав Пишний.

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