Валюта БРІКС може провалитися: Бразилія не збирається відмовлятися від долара на користь "путінського тугрика"

У Бразилії наголосили, що "ніщо з того, над чим працюють у БРІКС, не спрямоване на протидію будь-кому"

У Бразилії, яка стала головою БРІКС з 1 січня, заявили, що країни БРІКС не хочуть відмовлятися від використання долара США в торгівлі. Причина в тому, що більшість фінансових резервів членів спільноти зберігаються саме в американській валюті.

"Це не мало б сенсу, оскільки країни БРІКС є великими власниками доларових резервів. Наші дискусії [в БРІКС] націлені на полегшення правочинів [між країнами блоку]. Ніщо з того, над чим працюють у БРІКС, не спрямоване на протидію будь-кому", — сказав секретар міністерства закордонних справ Бразилії по Азіатсько-Тихоокеанського регіону Едуард Сабоя в інтерв'ю французькій радіостанції RFI, його слова цитують росЗМІ.

Він додав, що "сьогодні ми живемо в іншій реальності та з іншою конфігурацією міжнародних відносин". За словами Сабойя, БРІКС бере участь у формуванні повістки Групи двадцяти та у дискусіях у рамках ООН, й цей процес триватиме, наголосив він.

Нагадаємо, Росія пропонувала створити "єдину валюту" для країн-членів БРІКС, щоб позбутися залежності від долара США у міжнародних розрахунках. Проте у жовтні глава Росії Володимир Путін заявив, що це питання "ще не дозріло".

Для довідки: БРІКС – це абревіатура, яка позначає економічний та політичний союз п’яти країн: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Група була заснована з метою сприяння економічному співробітництву, політичному діалогу та пошуку альтернативних шляхів досягнення глобального розвитку, незалежних від західних фінансових інститутів, таких як Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк. Країни БРІКС займають близько 40% населення світу та становлять понад 25% світового ВВП (станом на 2023 рік).

Нещодавно до БРІКС офіційно приєдналася Індонезія. Тепер туди входять Єгипет, Ефіопія, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Росія, Індія, Китай і Південна Африка та Індонезія.

Як повідомляв "Телеграф", на початку грудня новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які є членами організації БРІКС, повинні залишити думки про те, щоб знайти альтернативу долару США у міжнародній торгівлі. Якщо вони спробують створити власну квазівалюту, або замінити чимось долар, розплата буде швидкою та неминучою — 100% торгове мито.