Написали трек на позиції у новорічну ніч. Військові показали потужний кліп про вже легендарний український дрон "Вампір"

Колектив назвали "From Dusk Till Dawn" — "Від заходу до світанку"

Українські воїни у складних умовах фронту знаходять натхнення та сили створювати музику. Так, прикордонна комендатура швидкого реагування РУБпАК "Фенікс" Гвардії наступу "Помста" показала кліп на трек "Вампір".

Про це повідомляють бійці "Феніксу". Зазначається, трек From Dusk Till Dawn — "Вампір" написали військові у новорічну ніч на позиції.

"Ярослав Бєлов, Владислав Мордвінцев та Святослав Довгасенко обрали для свого колективу назву "From Dusk Till Dawn" — "Від заходу до світанку". У цьому словосполученні поєднано багато сенсів: тут і алюзія на однойменний фільм з тематикою вампірів та нечисті, яку мають подолати головні герої стрічки, і пряме посилання на роботу самих хлопців, адже екіпаж важкого бомбера "Vampire" здебільшого працює саме уночі", — йдеться у повідомленні.

На відео показано, як військові знищують позиції росіян за допомогою ударного дрона "Вампір", на честь якої і було створено трек.

Що відомо про БПЛА "Vampire"

Цей ударний дрон був розроблений в Україні спеціально для нічних операцій. Його складно виявити в темряві. Цілком можливо, що саме завдяки цій властивості російські війська прозвали його "Баба-Яга" – на честь невловимої відьми з казок.

Дрон "Вампір"

Основною бойовою місією "Вампірів" є точкові удари по цілях росіян. Йдеться про:

бронетехніку;

укріплені позиції;

склади боєприпасів;

живу силу ворога.

Що відомом про РУБпАК "Фенікс"

Це прикордонна комендатура розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" – один з підрозділів безпілотних систем у складі Сил оборони України. Комендатура діє в складі бригади Гвардії наступу "Помста".

"Фенікс" — перша комендатура РУбПАК, яка влітку 2024 року була сформована в складі Державної прикордонної служби України. Її основу склали бійці та командири, під керівництвом офіцера – Героя України Дмитра Олексюка.

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