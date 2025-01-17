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Написали трек на позиции в новогоднюю ночь. Военные показали мощный клип об уже легендарном украинском дроне "Вампир"

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Военные РУБпАК "Феникс" написали трек "Вампир" Новость обновлена 17 января 2025, 18:07
Военные РУБпАК "Феникс" написали трек "Вампир". Фото Коллаж "Телеграф"

Коллектив назвали "From Dusk Till Dawn" — "От заката до рассвета"

Украинские воины в сложных условиях фронта находят вдохновение и силы создавать музыку. Так, пограничная комендатура быстрого реагирования РУБпАК "Феникс" Гвардии наступления "Месть" показала клип на трек "Вампир".

Об этом сообщают бойцы "Феникса". Отмечается, трек From Dusk Till Dawn – "Вампир" написали военные в новогоднюю ночь на позиции.

"Ярослав Белов, Владислав Мордвинцев и Святослав Довгасенко выбрали для своего коллектива название "From Dusk Till Dawn" — "От заката до рассвета". В этом словосочетании совмещено много смыслов: здесь и аллюзия на одноименный фильм с тематикой вампиров и нечисти, которую должны преодолеть главные герои ленты, и прямая ссылка на работу самих ребят, ведь экипаж тяжелого бомбера "Vampire" в большинстве своем работает именно ночью", — говорится в сообщении.

На видео показано, как военные уничтожают позиции россиян с помощью ударного дрона "Вампир", в честь которого и был создан трек.

Что известно о БПЛА "Vampire"

Этот ударный дрон был разработан в Украине специально для ночных операций. Его сложно обнаружить в темноте. Вполне возможно, что именно благодаря этому свойству российские войска прозвали его "Баба-Яга" – в честь неуловимой ведьмы из сказок.

Дрон "Вампир"
Дрон "Вампир"

Основной боевой миссией "Вампиров" есть точечные удары по целям россиян. В частности по:

  • бронетехнике;
  • укреплению позиций;
  • складам боеприпасов;
  • живой силе врага.

Что известно о РУБпАК "Феникс"

Это пограничная комендатура разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" – одно из подразделений беспилотных систем в составе Сил обороны Украины. Комендатура действует в составе бригады Гвардии наступления "Месть".

"Феникс" — первая комендатура РУбПАК, которая летом 2024 года была сформирована в составе Государственной пограничной службы Украины. Ее основу составили бойцы и командиры, под руководством офицера – Героя Украины Дмитрия Олексюка.

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#Украина #Феникс #Трек #ВСУ