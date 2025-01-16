ЗСУ вдало атакували черговий об'єкт у Росії - безпілотники вдарили точно в ціль (карта)

Про загиблих та постраждалих не повідомляється

У ніч на четвер, 16 січня, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області. Всі три дрони досягли цілі.

В результаті успішної спецоперації на підприємстві розпочалася масштабна пожежа. Удар підтвердили у Генштабі ЗСУ.

Відомо, що в російському місті Ліски було атаковано місцеву нафтобазу. Було зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА. На об'єкті виникла масштабна пожежа і кілька резервуарів продовжують горіти й досі.

"Відомо, що на нафтобазі зберігалося паливо, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії РФ", — зазначають у Генштабі ЗСУ.

За даними росЗМІ, ніхто не постраждав. На місці продовжують працювати всі екстрені служби.

Нафтобаза в місті Ліски

Нагадаємо, в ніч на 14 січня ЗСУ завдали масового удару по російським військовим об’єктам, розташованим у глибині РФ. Під удар потрапили цілі у Брянській, Саратовській, Тульській областях та Татарстані.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пізно ввечері 13 січня в низці областей Росії пролунали сильні вибухи. Вони також були зафіксовані у тимчасово окупованому Криму. Гучно було у Брянській, Калузької, Курській, Орловській областях.