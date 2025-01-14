Чи буде переведення з авіації до піхоти? Генштаб ЗСУ озвучив остаточну відповідь

Головком ЗСУ заборонив переведення між підрозділами низку фахівців

Генеральний штаб Збройних сил України поставив "крапку" у питанні переведення військовослужбовців Повітряних сил до Сухопутних військ.

Про це Генштаб повідомив у Facebook. Там заявили, що гостродефіцитні фахівці Повітряних сил ЗСУ переводитись до піхотних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ не будуть.

При цьому йдеться про фахівців інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які займаються обслуговуванням літаків.

У Генштабі додали, що у Повітряних силах ЗСУ нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу. Водночас окремі категорії особового складу підрозділів не лише з авіації, але також з інших пологів та видів Збройних сил, після попередньої підготовки у навчальних центрах, проходять службу в інших підрозділах ЗСУ.

Також у Генштабі зазначили, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заборонив переміщення з займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.

На повідомлення Генштабу відреагував народний депутат України Олексій Гончаренко — він поставив низку уточнюючих питань військовим на своїй сторінці в Telegram.

UPD: у Командуванні Повітряних сил ЗСУ також підтвердили — переводити фахівців інженерно-авіаційної служби в піхоту не будуть.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський своїм указом заборонив переведення медиків до піхотних підрозділів ЗСУ.