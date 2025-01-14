Вовчу зграю неможливо перемогти: що означає шеврон "Вовків Да Вінчі"

"Вовки Да Вінчі" заслуговують свої шеврони в бою

Шеврони на військовій формі українських захисників мають особливе значення та довгу історію. Кожен такий знак розповідає про бойовий шлях підрозділу, його традиції та цінності.

Нові нарукавні знаки з’явилися у Збройних Силах України ще 2014 року, коли розпочалася російська агресія. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає символіка 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".

Шеврон "Вовків Да Вінчі" виник у 2014 році майже одночасно з появою самого підрозділу, який тоді був ротою добровольців – Першою окремою штурмовою ротою.

В його основі – три вовки. Вовк — тотемна тварина, яка є оберегом та символом батальйону. Це войовнича тварина, яка має глибоке коріння в українській міфології. Коли вовки збираються до зграї, її вже неможливо перемогти.

Цей символ живе у назві, шевронах, бойовому та похоронному прапорах батальйону. Він наголошує як на войовничому початку підрозділу, так і на його ставленні до української бойової традиції.

Самі "Вовки Да Вінчі" кажуть, що унікальність та безцінність кожного бойового шеврона полягає в тому, що його видає особисто командир побратимів після бойового хрещення. Шеврон не можна отримати просто так. Він вимагає випробування у бою.

Двозуб Святослава з трьома вовками був втіленням ідеї першого командира підрозділу Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі. Після його загибелі шеврон не втратив своєї символічної ролі: хоча в іншому складі, вовча зграя продовжує прокладати свій шлях.

"Вовки Да Вінчі" пишаються своїми бойовими шевронами, які вони заслужили особистою мужністю і службою на благо нації, пройшовши через випробування кров’ю пліч-о-пліч з побратимами.

108-й окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" — батальйон Збройних сил України, що входить до складу 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Командиром батальйону є капітан Сергій Філімонов.

Підрозділ утворено на основі "Вовків Да Вінчі", що вийшли у лютому 2024 року зі складу 1-го окремого штурмового батальйону 67 ОМБр.

Перший командир батальйону Дмитро Коцюбайло у 2021 році отримав звання Героя України, ставши першим добровольцем, якому надано це звання прижиттєво. У березні 2023 року він загинув у битві за Бахмут.

Раніше ми розповіли, що означає шеврон легендарної 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", на якому зображено чорного ворона та дубове листя.