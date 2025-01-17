Втрати вражають. Коли ЗСУ вдасться повністю ліквідувати війська КНДР, що воюють за Росію

За розрахунками аналітиків щодня північнокорейський контингент втрачає приблизно 92 солдати

У Курській області на боці Росії воює 12 тисяч солдатів Північної Кореї, які вже почали потрапляти у полон. Якщо динаміка їхніх втрат залишиться на тому ж рівні, що й зараз, вже до середини квітня всі вони можуть загинути чи отримати поранення у боях.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Там пригадали заяву президента України Володимира Зеленського, що станом на початок січня у Курській області було вбито чи поранено 3 800 північнокорейських військовослужбовців.

Аналітики також взяли до уваги заяву міністра оборони України Рустема Умєрова від 5 листопада 2024 року, що війська КНДР беруть участь у "невеликих" зіткненнях в Курській області. Проте, додали у ISW, на початку грудня російські військові блогери почали заявляти, що північнокорейські війська беруть участь у більш масштабних бойових діях в регіоні.

Враховуючи всі ці твердження, в ISW підрахували щоденні втрати військ Північної Кореї з моменту, коли вони розпочали брати участь у великих боях на початку грудня. За розрахунками аналітиків щодня північнокорейський контингент втрачає приблизно 92 солдати.

Базуючись на тому, що Північна Корея перекинула до Курської області близько 12 тисяч військовослужбовців, аналітики припустили, що весь цей північнокорейський контингент може бути вбитий або поранений приблизно за 12 тижнів (до середини квітня 2025 року). Цей розрахунок буде вірним, якщо північнокорейські війська й надалі зазнаватимуть таких же значних втрат.

"Північнокорейські війська, ймовірно, продовжать зазнавати більшого співвідношення поранених до загиблих, що характерно для збройного конфлікту. І незрозуміло, чи повернуться поранені північнокорейські солдати в стрій, і якщо повернуться, то коли саме", — додали в ISW.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що один з полонених військовослужбовців КНДР заявив, що північнокорейські солдати мають високий бойовий дух та бажання брати участь у бойових діях на боці РФ. Жоден з них не відмовився виконувати бойовий наказ. Великі втрати серед військовослужбовців КНА ніяким чином не впливають на їх бойовий дух, сказав Лі Чен Нам.