Субсидія для родини пенсіонерів: скільки заплатить держава при мінімальному доході

Якщо є інші зареєстровані члени родини — потрібно підтвердити, що вони не живуть з пенсіонером

Субсидію на оплату комунальних послуг можуть отримати люди, які не мають великих статків, рахунків у банках, нових машин тощо. Якщо разом із пенсіонерами не проживають інші члени родини — при розрахунку субсидії впливає тільки сума пенсії.

В Україні понад 40% отримують пенсію до 4 тисяч гривень, а половина з них — до 3 тисяч гривень. Сума мінімалки — 2361 грн. Якщо родина з пенсіонерів не має інших доходів, при розрахунку житлової субсидії враховується розмір пенсії: на опалювальний сезон — за серпень, на неопалювальний — за березень, при подачі документів у січні 2025 року – за листопад попереднього року.

Прибуток на кожного члена родини беремо суму мінімальної пенсії — 2361 грн. Цю суму ділимо на прожитковий мінімум (станом на 2025 рік), на базовий коефіцієнт і множимо на базову норму плати за послуги.

2361/2920/2*15%=6%.

Щоб отримати суму обов’язкового платежу родини в гривнях, отримані відсотки множимо на спільний дохід за місяць.

6%*4722 = 283,32 грн

Якщо пенсіонери живуть в однокімнатній квартирі, то сума за комунальні послуги в межах нормативів може складати 1500 грн. Субсидія покриватиме:

1500-283,32= 1 216,68 грн.

Важливо, якщо пенсіонери мають право на пільги з оплати комунальних послуг, вони мають визначити, яку саме допомогу отримувати, адже їх не можна отримувати одночасно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для того, щоб оформити субсидію, самостійно йти до Пенсійного фонду не потрібно. Виплату можна оформити через інтернет.