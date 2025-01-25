Субсидия для семьи пенсионеров: сколько заплатит государство при минимальном доходе

Если есть другие зарегистрированные члены семьи, нужно подтвердить, что они не живут с пенсионером

Субсидию на оплату коммунальных услуг могут получить люди, не имеющие большого состояния, счетов в банках, новых машин и т.д. Если вместе с пенсионерами не проживают другие члены семьи, при расчете субсидии влияет только сумма пенсии.

В Украине более 40% получают пенсию до 4 тысяч гривен, половина из них — до 3 тысяч гривен. Сумма минималки — 2361 грн. Если у семьи из пенсионеров нет других доходов, при расчете жилищной субсидии учитывается размер пенсии: на отопительный сезон — за август, на неотапливаемый — за март, при подаче документов в январе 2025 года — за ноябрь предыдущего года.

Прибыль на каждого члена семьи берем сумму минимальной пенсии – 2361 грн. Эту сумму делим на прожиточный минимум (на 2025 год), на базовый коэффициент и умножаем на базовую норму платы за услуги.

2361/2920/2*15%=6%.

Чтобы получить сумму обязательного платежа семьи в гривнах, полученные проценты умножаем на общий доход за месяц.

6%*4722 = 283,32 грн

Если пенсионеры живут в однокомнатной квартире, сумма за коммунальные услуги в пределах нормативов может составлять 1500 грн. Субсидия будет покрывать:

1500-283,32 = 1 216,68 грн .

Важно, если пенсионеры имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг, они должны определить, какую помощь получать, ведь их нельзя получать одновременно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для того чтобы оформить субсидию, самостоятельно идти в Пенсионный фонд не нужно. Выплату можно оформить через интернет.