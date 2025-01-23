Субсидію можна отримати навіть із боргом за комуналку. Які умови

Питання щодо погашення заборгованості вирішуються з підприємствами-надавачами послуг

Українці, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 15% своїх доходів мають право на отримання житлової субсидії. Проте якщо родина має борги за комуналку, допомогу на оплату комунальних послуг не призначають.

Роз'яснення з цього питання надали у Пенсійному фонді України. Там уточнили, що у субсидії відмовляють домогосподарствам, які мають прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг чи витрат на управління багатоквартирним будинком, яка виникла протягом трьох років і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Проте якщо родина сплатила борг та має документальні підтвердження цього факту, житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону. Також допомогу надають у випадку, якщо укладено договір про реструктуризацію заборгованості, чи коли споживач оскаржує заборгованість у судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі).

"Якщо відсутність заборгованості підтверджено після спливу двомісячного терміну з початку опалювального (неопалювального) сезону, житлова субсидія призначається з місяця, що настає за тим, у якому до органу Пенсійного фонду України надійшло документальне підтвердження таких дій", — додали у ПФУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, в кого можуть забрати субсидію та змусити повернути гроші. У ПФУ назвали причину.