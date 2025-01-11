Для оформлення субсидії не потрібно іти в Пенсійний фонд. Де її отримати через інтернет
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Звичайну або спрощену заяву на отримання субсидії можна подавати онлайн. Це можна зробити з будь-якого пристрою, головне — мати стабільний доступ до мережі, знати всі дані та підготувати скановані копії документів.
Подати документи на субсидію онлайн можна трьома способами: через портал "Дія", через вебпортал Пенсійного фонду, через додаток ПФУ для телефонів. В останньому випадку, заява подається аналогічно до вебпорталу, проте потрібно заздалегідь завантажити та встановити додаток.
Як подати заяву на субсидію через портал ПФУ
Авторизуйтеся на вебпорталі https://portal.pfu.gov.ua/ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Перейдіть до розділу Комунікації з ПФУ, оберіть пункт Заява на житлову субсидію чи пільгу, а потім виберіть Заява про призначення та надання житлової субсидії.
Заповніть заяву та додайте заздалегідь підготовлені скан-копії документів:
- Паспорт заявника.
- Ідентифікаційний номер.
- Інші необхідні документи.
Вимоги до скан-копій:
- Розмір файлу: до 1 Мб.
- Формати файлів: JPG, JPEG, PDF.
- Документи з кількома сторінками: завантажуйте як один файл.
- Скануйте оригінали документів.
- Копії мають бути кольоровими, чіткими та читабельними.
- Назви файлів мають відповідати типу документа.
Перевірте дані, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП і натисніть Відправити до ПФУ. Стан опрацювання вашої заяви можна переглянути в особистому кабінеті в розділі Мої звернення.
Як подати заяву на субсидію через портал "Дія"
- Авторизуйтеся або зареєструйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису чи BankID.
- У меню Послуги оберіть розділ Заява на субсидію.
- Перевірте свої дані в профілі користувача. За потреби оновіть інформацію.
- Вкажіть адресу, за якою бажаєте отримати субсидію.
- Відмітьте необхідні послуги з переліку доступних і заповніть відповідні поля для кожної з них.
- Додайте IBAN рахунку, на який будуть нараховуватись виплати.
- Внесіть інформацію про осіб, які зареєстровані у вашому житлі.
- Якщо ви внутрішньо переміщена особа або орендодавець, зазначте лише тих, хто фактично проживає в оселі.
- Для розрахунку субсидії враховуються доходи осіб, зазначених у заяві.
Після перевірки даних в сформованій заяві, підпишіть її електронним підписом і надішліть.
Раніше "Телеграф" розповідав, що громадяни можуть отримувати тільки один вид допомоги, навіть якщо мають право і на субсидію, і на пільгу. Також в січні запрацює додаткова допомога для ВПО — субсидія на оренду. Її можна отримувати одночасно з житловою субсидією на комунальні послуги.