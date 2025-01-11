Для оформлення субсидії не потрібно іти в Пенсійний фонд. Де її отримати через інтернет

Триває призначення субсидій на опалювальний період — встигніть скористатися допомогою

Звичайну або спрощену заяву на отримання субсидії можна подавати онлайн. Це можна зробити з будь-якого пристрою, головне — мати стабільний доступ до мережі, знати всі дані та підготувати скановані копії документів.

Подати документи на субсидію онлайн можна трьома способами: через портал "Дія", через вебпортал Пенсійного фонду, через додаток ПФУ для телефонів. В останньому випадку, заява подається аналогічно до вебпорталу, проте потрібно заздалегідь завантажити та встановити додаток.

Як подати заяву на субсидію через портал ПФУ

Авторизуйтеся на вебпорталі https://portal.pfu.gov.ua/ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Перейдіть до розділу Комунікації з ПФУ, оберіть пункт Заява на житлову субсидію чи пільгу, а потім виберіть Заява про призначення та надання житлової субсидії.

Заповніть заяву та додайте заздалегідь підготовлені скан-копії документів:

Паспорт заявника.

Ідентифікаційний номер.

Інші необхідні документи.

Вимоги до скан-копій:

Розмір файлу: до 1 Мб.

Формати файлів: JPG, JPEG, PDF.

Документи з кількома сторінками: завантажуйте як один файл.

Скануйте оригінали документів.

Копії мають бути кольоровими, чіткими та читабельними.

Назви файлів мають відповідати типу документа.

Перевірте дані, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП і натисніть Відправити до ПФУ. Стан опрацювання вашої заяви можна переглянути в особистому кабінеті в розділі Мої звернення.

Як подати заяву на субсидію через портал "Дія"

Авторизуйтеся або зареєструйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису чи BankID. У меню Послуги оберіть розділ Заява на субсидію. Перевірте свої дані в профілі користувача. За потреби оновіть інформацію. Вкажіть адресу, за якою бажаєте отримати субсидію. Відмітьте необхідні послуги з переліку доступних і заповніть відповідні поля для кожної з них. Додайте IBAN рахунку, на який будуть нараховуватись виплати. Внесіть інформацію про осіб, які зареєстровані у вашому житлі.

Якщо ви внутрішньо переміщена особа або орендодавець, зазначте лише тих, хто фактично проживає в оселі.

Для розрахунку субсидії враховуються доходи осіб, зазначених у заяві.

Після перевірки даних в сформованій заяві, підпишіть її електронним підписом і надішліть.

Раніше "Телеграф" розповідав, що громадяни можуть отримувати тільки один вид допомоги, навіть якщо мають право і на субсидію, і на пільгу. Також в січні запрацює додаткова допомога для ВПО — субсидія на оренду. Її можна отримувати одночасно з житловою субсидією на комунальні послуги.