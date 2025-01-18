Субсидія на комунальні доступна майже кожному. Умови отримання допомоги

Навіть, якщо ви маєте право на субсидію, вона може бути не надана — якщо при ваших доходах буде становити 0 грн

В Україні триває призначення субсидії на комунальні послуги на опалювальний період. Вони призначаються з 1 жовтня на опалювальний сезон та з 1 травня на неопалювальний сезон. При подачі документів в січні, субсидію призначать з цього місяця до 30 квітня.

Для того, щоб мати право отримувати субсидію потрібно відповідати певним критеріям.

Не мати заборгованості за комунальні послуги понад 3 місяців на 680 грн.

Не мати незайнятих повнолітніх членів домогосподарства, які не є офіційно безробітними, студентами або не мають вагомих причин для відсутності роботи.

Площа житла перевищує 130 кв.м для квартир або 230 кв.м для будинків (з виключенням для багатодітних сімей) — на понаднормову площу житла допомога не надається.

Не мати транспортні засоби віком до 5 років або декілька автомобілів віком до 15 років.

Інші фінансові критерії, такі як наявність депозитів або покупок на суму понад 100 тисяч гривень протягом року.Виключенням є медичні, освітні витрати та придбання генератора. На останній пункт сума збільшується до 150 тис.грн.

Для оформлення субсидії необхідно подати заяву та декларацію про доходи. В заяві вказується адреса домогосподарства, дані надавачів комунальних послуг, дані всіх проживаючих та членів їхніх родин. В декларації — прибутки та витрати за певний період. В особливих випадках можуть знадобитися додаткові документи, наприклад договір оренди, довідка ВПО, довідка про доходи студента тощо.

Способи подання:

Особисто. Звернутися до відділення Пенсійного фонду України, уповноваженого в місцевій раді або ЦНАП.

Онлайн. Подати заявку через портал "Дія" або вебпортал/ додаток для смартфонів Пенсійного фонду України.

Поштою на адресу ПФУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рішення про призначення субсидії потрібно чекати протягом 30 днів. Можна скористатись скороченою формою подачі, тоді основну частину даних ПФУ знаходить самостійно.