Субсидія на комунальні доступна майже кожному. Умови отримання допомоги
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Навіть, якщо ви маєте право на субсидію, вона може бути не надана — якщо при ваших доходах буде становити 0 грн
В Україні триває призначення субсидії на комунальні послуги на опалювальний період. Вони призначаються з 1 жовтня на опалювальний сезон та з 1 травня на неопалювальний сезон. При подачі документів в січні, субсидію призначать з цього місяця до 30 квітня.
Для того, щоб мати право отримувати субсидію потрібно відповідати певним критеріям.
- Не мати заборгованості за комунальні послуги понад 3 місяців на 680 грн.
- Не мати незайнятих повнолітніх членів домогосподарства, які не є офіційно безробітними, студентами або не мають вагомих причин для відсутності роботи.
- Площа житла перевищує 130 кв.м для квартир або 230 кв.м для будинків (з виключенням для багатодітних сімей) — на понаднормову площу житла допомога не надається.
- Не мати транспортні засоби віком до 5 років або декілька автомобілів віком до 15 років.
- Інші фінансові критерії, такі як наявність депозитів або покупок на суму понад 100 тисяч гривень протягом року.Виключенням є медичні, освітні витрати та придбання генератора. На останній пункт сума збільшується до 150 тис.грн.
Для оформлення субсидії необхідно подати заяву та декларацію про доходи. В заяві вказується адреса домогосподарства, дані надавачів комунальних послуг, дані всіх проживаючих та членів їхніх родин. В декларації — прибутки та витрати за певний період. В особливих випадках можуть знадобитися додаткові документи, наприклад договір оренди, довідка ВПО, довідка про доходи студента тощо.
Способи подання:
- Особисто. Звернутися до відділення Пенсійного фонду України, уповноваженого в місцевій раді або ЦНАП.
- Онлайн. Подати заявку через портал "Дія" або вебпортал/ додаток для смартфонів Пенсійного фонду України.
- Поштою на адресу ПФУ.
Раніше "Телеграф" розповідав, що рішення про призначення субсидії потрібно чекати протягом 30 днів. Можна скористатись скороченою формою подачі, тоді основну частину даних ПФУ знаходить самостійно.