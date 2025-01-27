Від ТЦК ховатися більше не доведеться: в Україні пропонують роботу із високою зарплатою для студентів без досвіду

Кандидатам пропонують зарплату у 50-120 тисяч гривень

В епоху активного використання безпілотних систем на полі бою, Сили оборони України постійно потребують людей, які розуміють, що таке БПЛА. Цим людям навіть пропонують гідну зарплату значно вищу за середню по країні.

Відповідну вакансію оприлюднила військова частина А7084 (101-ша бригада ТРО) на сайтах Robota.ua та Work.ua. Кандидата шукають по всій Україні, але працювати доведеться недалеко від Шостки (Сумська область).

До обов’язків кандидата входять збирання, ремонт та технічне обслуговування безпілотників, а також допомога іншим співробітникам майстерні. При цьому у військовій частині кажуть, що готові навіть взяти людину без досвіду та профільної освіти.

Вимоги дуже стандартні: уважність до деталей, готовність виконувати рутинну роботу, придатність до служби та відсутність алко- та наркозалежності. Плюсом буде знання англійської мови для переговорів з іноземними партнерами.

Зарплату пропонують на рівні від 50 до 120 тисяч гривень, проте від кандидата потрібно бути готовим мобілізуватися або укласти контракт із ЗСУ. Серед "плюшок" в/ч пропонує повне матеріальне забезпечення, відпустки із можливістю виїхати за кордон та статус УБД.

Як повідомлялося раніше, Київським студентам пропонують вакансію продавця у магазині "Сільпо". Робота добре підійде тим, хто любить спілкуватися з людьми.