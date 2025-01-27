От ТЦК прятаться больше не придется: в Украине предлагают работу с высокой зарплатой для студентов без опыта

Кандидатам предлагают зарплату в 50-120 тысяч гривен

В эпоху активного использования беспилотных систем на поле боя, Силы обороны Украины постоянно нуждаются в людях, которые понимают, что такое БПЛА. Этим людям даже предлагают достойную зарплату сильно выше средней по стране.

Соответсвующую вакансию обнародовала воинская часть А7084 (101-я бригада ТРО) на сайтах Robota.ua и Work.ua. Кандидата ищут по всей Украине, но работать придется неподалеку Шостки (Сумская область).

В обязанности кандидата входят сборка, ремонт и техническое обслуживание беспилотников, а также помощь другим сотрудникам мастерской. При этом в воинской части говорят, что готовы даже взять человека без опыта и профильного образования.

Требования весьма стандартны: внимательность к деталям, готовность делать рутинную работу, пригодность к службе и отсутствие алко- и наркозависимости. Плюсом будет знание английского языка для переговоров с иностранными партнерами.

Зарплату предлагают на уровне от 50 до 120 тысяч гривен, однако от кандидата требуется быть готовым мобилизоваться или заключить контракт с ВСУ. Среди "плюшек" в/ч предлагает полное материальное обеспечение, отпуски с возможностью выехать за границу и статус УБД.

Как сообщалось ранее, Киевским студентам предлагают вакансию продавца в магазине "Сильпо". Работа хорошо подойдет тем, кто любит общаться с людьми.