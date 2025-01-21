У Києві пропонують роботу для "люб’язних студентів" з гідною оплатою

Компанія обіцяє навчити всіх тонкощів роботи

Київським студентам пропонують вакансію продавця у магазині "Сільпо". Робота добре підійде для тих, хто любить спілкуватися з людьми.

Про це йдеться в оголошенні на сайті Work UA. Компанія обіцяє навчити нових співробітників усім необхідним навичкам.

"У нашій великій родині завжди раді талановитим і наполегливим! Тож якщо ти енергійний, ввічливий, тобі подобається спілкуватися з людьми — приєднуйся", — сказано в описі до вакансії.

Серед основних зобов’язань виділяється "люб’язне обслуговування Гостей", розміщення товарів та проведення контролю за їх якістю.

Перевагами роботи компанія називає гнучкий графік, офіційне працевлаштування та можливість побудувати кар’єру.

"Не бійтеся не впоратися. Ми пропонуємо міцне плече дружної команди та цікаве онлайн-навчання від "Сільпо" та "Дія.Освіта", — зазначають у компанії.

Для тих, хто сумнівається у своїх можливостях, компанія навіть запропонувала переглянути спеціальний курс, який ознайомить із нюансами роботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які роботи українці шукали найчастіше у 2024 році, і які вакансії виявилося закрити найскладніше.