Може перевернути хід війни: Україна змінила стратегію щодо Росії — Bild

Атаки завдали великої шкоди Росії

Україна змінила стратегію щодо Росії. Тепер вона масово застосовує далекобійні безпілотники, щоб завдавати збитків російським військовим об’єктам на відстані до 1000 кілометрів.

Про це пише Bild. Зазначається, що за січень українські сили успішно завдали ударів по 18 стратегічних об’єктах на російській території, а деякі з них зазнали серйозних пошкоджень.

До переліку входять Смоленський авіазавод, на якому випускали крилаті ракети, найбільший порт "Усть-Луга" під Санкт-Петербургом, військовий аеропорт у Казані та інші.

Видання також оприлюднило інфографіку, де показані атаковані об’єкти. Маршрут, швидше за все, не відповідає реальному, оскільки навряд чи українські дрони літали б через територію країн Балтії і тим більше через Білорусь.

"Атака на військову економіку Путіна"

Видання наводить заяву головкому ЗСУ Олександра Сирського, який зазначав, що через атаки українських БПЛА та знищення складів росіяни були змушені суттєво знизити денну витрату снарядів приблизно з 40 тисяч до 20.

"Україна систематично розширює власні можливості для глибоких ударів і стає все кращою і кращою", — зазначив військовий експерт Ніко Ланге і додав, що російська ППО з цими нальотами справляється дуже погано.

Водночас неназваний представник Міністерства оборони навіть зазначив, що якщо такі атаки продовжаться, то Україна зможе перевернути хід війни та схилити баланс на свою користь.

"Якби Україна мала більше західних можливостей глибокого удару для підтримки, включаючи Таурус, вона могла б нав’язати Росії інший спосіб боротьби та змінити баланс у цій війні", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у ніч на вівторок, 21 січня, безпілотники атакували російський Смоленськ. Головною метою став місцевий авіаційний завод, який виробляє та модернізує військові літаки для армії РФ, у тому числі штурмовики Су-25.