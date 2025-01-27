Зможете обирати зміну. Пенсіонерам в Україні пропонують непоганий варіант підзаробітку

Потрібен піший робітник

Знайти роботу в наш час непросто, особливо в умовах війни. Особливо якщо це стосується пенсіонерів, або студентів. Так, у Києві пропонують вакансію курʼєра за непогані гроші.

Про це стало відомо на сайті з пошуку роботи. Роботодавець висунув свої вимоги для майбутніх працівників.

Опис вакансії "Кур'єр на доставку піци"

Компанія "Сipollino.ua", шукаємо відповідальних та енергійних кур'єрів для доставки піци клієнтам у місті Київ.

В обов’язки входить: забезпечити доставку піци клієнтам вчасно і в найкращому стані, зберігати і забезпечувати правильну температуру доставленої піци протягом всього процесу доставки, взаємодіяти з клієнтами ввічливо та доброзичливо, реєструвати замовлення та здійснювати оплату від клієнтів при доставці.

Умови

Роботодавець також висунув вимоги щодо майбутнього працівника та яким він має бути. В оголошенні вказано, шо має бути вміння орієнтуватися у місті та використовувати навігаційні пристрої. Висока відповідальність та пунктуальність, вміння ефективно працювати в умовах великої кількості замовлень, а також відмінні комунікативні навички та ввічливе ставлення до клієнтів.

Що пропонують

В оголошенні вказано, що ця вакансія із гнучким графіком роботи, можливість обирати зміни.

Пропонують конкурентну заробітну плату, яка складається з окладу та частини від замовлень. А саме від 10 до 16 тисяч гривень, а також відсоток від замовлення.

Можливість працювати в дружній та затишній атмосфері, кар'єрного росту та професійного розвитку. Ставка від 500+%від замовлення. Розглядають кандидатури студента, або пенсіонера.

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