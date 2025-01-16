Сторож, копірайтер і не тільки: яку роботу найчастіше шукали українці у 2024 році

Названо п’ять популярних вакансій

За весь 2024 ринок праці в Україні показав зростання попиту на кваліфікованих фахівців і водночас дефіцит кадрів. Є п’ять головних вакансій, на які в цей період був великий попит, а також п’ять тих, які найважче було закрити.

Високі зарплати який завжди є переважним критерієм під час виборів місця роботи. Серед інших, не менш важливих – безпечне місце роботи, соціальний пакет та можливість бронювання. Про це повідомляється на популярному українському сервісі оголошень.

Частина найпопулярніших вакансій, які багато хто шукав минулого року, дає можливість працювати віддалено.

Так, найбільш популярними серед пошукових систем стали професії:

менеджер інтернет-магазину;

пакувальник на виробництві;

копірайтер;

комплектувальник;

сторож.

Водночас є вакансії, які минулого року було найскладніше закрити. Тобто охочих на них було досить мало. Йдеться про наступні вакансії:

аудитор;

фармацевт;

автоелектрик;

конструктор;

стоматолог.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві з’явилася вакансія, де можна заробляти від 33 тисяч гривень щомісяця.