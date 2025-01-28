В шевроні 45-ї артилерійської бригади об'єднані Львів та Запоріжжя: як так вийшло (фото, відео)
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Гасло бригади: "Залізо у сталь — народ у націю"
Іноді на шевронах бригади зображений на знак того, на честь кого назвали бригаду або ж міфічний звір-покровитель, а бойовий шлях підрозділу. Саме так сталося з 45-ю артилерійською бригадою.
Її створили ще 2016 року. За три роки потому провели розгорнуті навчання на півтори тисячі військовослужбовців. На початок повномасштабного вторгнення бригада нараховувала всього 52 військовослужбовців, була у статусі кадрованої. Завдяки попередньому навчанню бригаду вдалось надзвичайно швидко мобілізувати і вона почала оборону держави.
Бойове хрещення відбулося на Запоріжжі. Саме тому не нарукавному знаку бригади зображено козацьку гармату, до того ж це по суті — артилерія тих часів. Приналежність до артилерійських військ виражається і в червоному тлі частини шеврона. Що ж до коронованого золотого лева, то це символ Львівщини — місця формування та дислокації бригади. Цей підрозділ ракетних військ та артилерії Сухопутних військ ЗСУ базується в Яворівському районі Львівської області.
Бригада брала участь у Харківській та Херсонській операціях, а також у запеклих боях на різних напрямках:
- Запорізькому (Гуляйполе, Оріхів),
- Донецькому (Бахмут, Соледар, Часів Яр),
- Луганському (Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Кремінна).
Восени 2024 року 45-та окрема артилерійська бригада 11 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ отримала почесне найменування — "імені генерала Мирона Тарнавського". Підрозділ названо на честь видатного українського генерала часів Перших визвольних змагань.
Раніше "Телеграф" розповідав про символіку 92-ї бригади. Кольори вказують на дислокацію на Харківщині, а гармати на шевроні — на українське козацтво.