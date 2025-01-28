В шевроні 45-ї артилерійської бригади об'єднані Львів та Запоріжжя: як так вийшло (фото, відео)

Гасло бригади: "Залізо у сталь — народ у націю"

Іноді на шевронах бригади зображений на знак того, на честь кого назвали бригаду або ж міфічний звір-покровитель, а бойовий шлях підрозділу. Саме так сталося з 45-ю артилерійською бригадою.

Її створили ще 2016 року. За три роки потому провели розгорнуті навчання на півтори тисячі військовослужбовців. На початок повномасштабного вторгнення бригада нараховувала всього 52 військовослужбовців, була у статусі кадрованої. Завдяки попередньому навчанню бригаду вдалось надзвичайно швидко мобілізувати і вона почала оборону держави.

Шеврон 45 ОАБр

Бойове хрещення відбулося на Запоріжжі. Саме тому не нарукавному знаку бригади зображено козацьку гармату, до того ж це по суті — артилерія тих часів. Приналежність до артилерійських військ виражається і в червоному тлі частини шеврона. Що ж до коронованого золотого лева, то це символ Львівщини — місця формування та дислокації бригади. Цей підрозділ ракетних військ та артилерії Сухопутних військ ЗСУ базується в Яворівському районі Львівської області.

Вручення відзнак воїнам 45 ОАБр в грудні 2024 року

Бригада брала участь у Харківській та Херсонській операціях, а також у запеклих боях на різних напрямках:

Запорізькому (Гуляйполе, Оріхів),

(Гуляйполе, Оріхів), Донецькому (Бахмут, Соледар, Часів Яр),

(Бахмут, Соледар, Часів Яр), Луганському (Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Кремінна).

Командир гармати 45 ОАБр, старший сержант Віталій Сирляк став повним кавалером ордена "За мужність"

Восени 2024 року 45-та окрема артилерійська бригада 11 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ отримала почесне найменування — "імені генерала Мирона Тарнавського". Підрозділ названо на честь видатного українського генерала часів Перших визвольних змагань.

Раніше "Телеграф" розповідав про символіку 92-ї бригади. Кольори вказують на дислокацію на Харківщині, а гармати на шевроні — на українське козацтво.